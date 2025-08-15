Жильцы аварийных домов Кингисеппского района Ленобласти получат новое жилье

https://ria.ru/20250815/zhile-2035596573.html
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 авг - РИА Новости. Жильцы аварийных домов деревни Большая Пустомержа Кингисеппского района Ленобласти получат новое жилье по региональной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, сообщает пресс-служба правительства региона. "В деревне Большая Пустомержа завершено строительство трёхэтажного дома на 46 квартир. Работы профинансировал комитет по строительству Ленинградской области, разрешение на ввод в эксплуатацию выдал Госстройнадзор. Новый дом позволит переселить 124 человека из восьми аварийных домов по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", - сообщает пресс-служба. Заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству и ЖКХ Евгений Барановский добавил, что построенное здание выглядит компактным, квартиры здесь просторные - в среднем почти по 50 квадратных метров. "Это значит, что люди не только получают новое жильё, но и сохраняют привычный уровень пространства, переезжая в современные и комфортные условия. Мы планово завершаем программу и уже подходим к вводу всех шести домов, предусмотренных ею. По итогу этой пятилетки такие условия получат около 15 тысяч жителей Ленинградской области", - отметил он. В пресс-службе областного правительства уточнили, что дом построен в рамках региональной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах". Здание рассчитано на 46 квартир общей площадью более 2283,09 квадратных метров, включает две секции и три этажа. Квартиры будут передаваться новым жильцам с отделкой и бытовой техникой "под ключ". В доме предусмотрены 28 парковочных мест, в том числе три для маломобильных граждан.
