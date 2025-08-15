Рейтинг@Mail.ru
Жильцы аварийных домов Кингисеппского района Ленобласти получат новое жилье - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
 
17:49 15.08.2025
https://ria.ru/20250815/zhile-2035596573.html
Жильцы аварийных домов Кингисеппского района Ленобласти получат новое жилье
Жильцы аварийных домов Кингисеппского района Ленобласти получат новое жилье - РИА Новости, 15.08.2025
Жильцы аварийных домов Кингисеппского района Ленобласти получат новое жилье
Жильцы аварийных домов деревни Большая Пустомержа Кингисеппского района Ленобласти получат новое жилье по региональной программе по переселению граждан из... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T17:49:00+03:00
2025-08-15T17:49:00+03:00
ленинградская область
ленинградская область
кингисеппский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2030014273_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_398bae8de00d33848cb236ed8e6a278f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 авг - РИА Новости. Жильцы аварийных домов деревни Большая Пустомержа Кингисеппского района Ленобласти получат новое жилье по региональной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, сообщает пресс-служба правительства региона. "В деревне Большая Пустомержа завершено строительство трёхэтажного дома на 46 квартир. Работы профинансировал комитет по строительству Ленинградской области, разрешение на ввод в эксплуатацию выдал Госстройнадзор. Новый дом позволит переселить 124 человека из восьми аварийных домов по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", - сообщает пресс-служба. Заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству и ЖКХ Евгений Барановский добавил, что построенное здание выглядит компактным, квартиры здесь просторные - в среднем почти по 50 квадратных метров. "Это значит, что люди не только получают новое жильё, но и сохраняют привычный уровень пространства, переезжая в современные и комфортные условия. Мы планово завершаем программу и уже подходим к вводу всех шести домов, предусмотренных ею. По итогу этой пятилетки такие условия получат около 15 тысяч жителей Ленинградской области", - отметил он. В пресс-службе областного правительства уточнили, что дом построен в рамках региональной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах". Здание рассчитано на 46 квартир общей площадью более 2283,09 квадратных метров, включает две секции и три этажа. Квартиры будут передаваться новым жильцам с отделкой и бытовой техникой "под ключ". В доме предусмотрены 28 парковочных мест, в том числе три для маломобильных граждан.
https://ria.ru/20250804/lep-2033353344.html
ленинградская область
кингисеппский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2030014273_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_84af7ba12ad5eed9fb7b633225cf77be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ленинградская область, кингисеппский район
Ленинградская область , Ленинградская область, Кингисеппский район
Жильцы аварийных домов Кингисеппского района Ленобласти получат новое жилье

Жильцы аварийных домов Кингисеппского района получат новое жилье

© РИА Новости / Александр Иванов | Перейти в медиабанкПодъезд жилого дома
Подъезд жилого дома - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Александр Иванов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 авг - РИА Новости. Жильцы аварийных домов деревни Большая Пустомержа Кингисеппского района Ленобласти получат новое жилье по региональной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В деревне Большая Пустомержа завершено строительство трёхэтажного дома на 46 квартир. Работы профинансировал комитет по строительству Ленинградской области, разрешение на ввод в эксплуатацию выдал Госстройнадзор. Новый дом позволит переселить 124 человека из восьми аварийных домов по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", - сообщает пресс-служба.
Заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству и ЖКХ Евгений Барановский добавил, что построенное здание выглядит компактным, квартиры здесь просторные - в среднем почти по 50 квадратных метров. "Это значит, что люди не только получают новое жильё, но и сохраняют привычный уровень пространства, переезжая в современные и комфортные условия. Мы планово завершаем программу и уже подходим к вводу всех шести домов, предусмотренных ею. По итогу этой пятилетки такие условия получат около 15 тысяч жителей Ленинградской области", - отметил он.
В пресс-службе областного правительства уточнили, что дом построен в рамках региональной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах". Здание рассчитано на 46 квартир общей площадью более 2283,09 квадратных метров, включает две секции и три этажа. Квартиры будут передаваться новым жильцам с отделкой и бытовой техникой "под ключ". В доме предусмотрены 28 парковочных мест, в том числе три для маломобильных граждан.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Ленобласть готова инициировать расширение полосы для отвода ЛЭП
4 августа, 21:01
 
Ленинградская областьЛенинградская областьКингисеппский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала