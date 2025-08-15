Рейтинг@Mail.ru
Зеленский испытывает напряжение перед саммитом на Аляске, пишет FT - РИА Новости, 15.08.2025
18:25 15.08.2025
Зеленский испытывает напряжение перед саммитом на Аляске, пишет FT
2025-08-15T18:25:00+03:00
2025-08-15T18:25:00+03:00
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский и его ближайшее окружение испытывают "напряжение" перед российско-американским саммитом на Аляске, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на неназванного украинского чиновника. "Настроение у Владимира Зеленского и его ближайшего окружения "напряженное" на фоне проведения саммита на расстоянии более 5 тысяч миль (8 тысяч километров - ред.)", - сообщает издание в пятницу. Высокопоставленные помощники Зеленского заявили газете о своей обеспокоенности тем, что не участвуют в обсуждениях, которые могут непосредственно повлиять на будущее их страны. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент России Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. В переговорах с российской стороны примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Ожидается, что они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский и его ближайшее окружение испытывают "напряжение" перед российско-американским саммитом на Аляске, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на неназванного украинского чиновника.
"Настроение у Владимира Зеленского и его ближайшего окружения "напряженное" на фоне проведения саммита на расстоянии более 5 тысяч миль (8 тысяч километров - ред.)", - сообщает издание в пятницу.
Высокопоставленные помощники Зеленского заявили газете о своей обеспокоенности тем, что не участвуют в обсуждениях, которые могут непосредственно повлиять на будущее их страны.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент России Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.
В переговорах с российской стороны примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Ожидается, что они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
