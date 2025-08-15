В Раде раскрыли, чего пытался добиться Зеленский перед саммитом на Аляске

Рейтинг@Mail.ru
18:12 15.08.2025 (обновлено: 18:36 15.08.2025)
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский перед саммитом России и США на Аляске в панике пытался обратить на себя внимание Дональда Трампа, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
"Перемирие перед обсуждением территориальных и политических условий — последний и единственный шанс Зеленского сохранить власть. Отчаянное метание по Европе и поездка в Британию в последний день перед встречей Трампа и Путина на Аляске — попытки достучаться до Трампа с этой идеей. Но проблема в том, что Зеленскому нечего предложить Трампу взамен", — написал он.
Украинский военный набросился на Зеленского из-за ситуации в зоне СВО
Вчера, 16:45
Политик отметил, что в случае достижения договоренностей во время саммита на Аляске Зеленский станет проблемой для всех, включая и самих жителей Украины.

Как заявлял представитель Кремля Юрий Ушаков, встреча пройдет на военной базе Эльмендорф — Ричардсон, сначала Трамп и Путин пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций, далее переговоры продолжатся за рабочим завтраком.
Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, стороны обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Президенты обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.
Подписание документов во время встречи не ожидается. О достигнутых договоренностях политики расскажут на совместной пресс-конференции.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
В Кремле раскрыли детали предстоящей встречи Путина и Трампа
Вчера, 17:14
 
