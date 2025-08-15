https://ria.ru/20250815/zelenskiy-2035602486.html

В Раде раскрыли, чего пытался добиться Зеленский перед саммитом на Аляске

В Раде раскрыли, чего пытался добиться Зеленский перед саммитом на Аляске - РИА Новости, 15.08.2025

В Раде раскрыли, чего пытался добиться Зеленский перед саммитом на Аляске

Владимир Зеленский перед саммитом России и США на Аляске в панике пытался обратить на себя внимание Дональда Трампа, заявил в Telegram-канале депутат Верховной... РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T18:12:00+03:00

2025-08-15T18:12:00+03:00

2025-08-15T18:36:00+03:00

в мире

аляска

сша

россия

дональд трамп

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035093158_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_47c7dd517425392e68d7125bfc976813.jpg

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский перед саммитом России и США на Аляске в панике пытался обратить на себя внимание Дональда Трампа, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Перемирие перед обсуждением территориальных и политических условий — последний и единственный шанс Зеленского сохранить власть. Отчаянное метание по Европе и поездка в Британию в последний день перед встречей Трампа и Путина на Аляске — попытки достучаться до Трампа с этой идеей. Но проблема в том, что Зеленскому нечего предложить Трампу взамен", — написал он.Политик отметил, что в случае достижения договоренностей во время саммита на Аляске Зеленский станет проблемой для всех, включая и самих жителей Украины.Саммит России и СШАКак заявлял представитель Кремля Юрий Ушаков, встреча пройдет на военной базе Эльмендорф — Ричардсон, сначала Трамп и Путин пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций, далее переговоры продолжатся за рабочим завтраком.Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, стороны обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Президенты обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.Подписание документов во время встречи не ожидается. О достигнутых договоренностях политики расскажут на совместной пресс-конференции.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20250815/ukraina-2035572528.html

https://ria.ru/20250815/vstrecha-2035583577.html

аляска

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, аляска, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский