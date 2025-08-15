Рейтинг@Mail.ru
В США объяснили, почему Зеленский начал отчаянно метаться по Европе
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:39 15.08.2025
В США объяснили, почему Зеленский начал отчаянно метаться по Европе
Зеленский поехал в Европу за помощью, так как ВСУ терпят поражение на фронте, заявил полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор в эфире... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T04:39:00+03:00
2025-08-15T04:39:00+03:00
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Зеленский поехал в Европу за помощью, так как ВСУ терпят поражение на фронте, заявил полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTubе-канала Гленна Дизена.“Украина почти не может сопротивляться, так как большая часть ВСУ уже мертва. Таким образом, Киев находится на последнем издыхании, а Зеленский сейчас носится по всей Европе, отчаянно пытаясь найти кого-нибудь, кто предоставил бы деньги и оружие”, —сказал он.Эти действия, считает Макгрегор Зеленского призваны лишь создать иллюзию, будто Украина еще может воевать должным образом.Канцлер Германии в среду организовал онлайн-встречу, чтобы согласовать позиции Запада перед переговорами президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Для участия в этом событии в Берлин прибыл Владимир Зеленский. Сначала состоялась видеоконференция европейских лидеров, в которой приняли участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Зеленский. После этого прошла онлайн-беседа Трампа, европейских лидеров и Зеленского. Затем планировалось провести онлайн-заседание так называемой коалиции желающих, которая занимается координацией военной и финансовой поддержки Киева.
В США объяснили, почему Зеленский начал отчаянно метаться по Европе

Полковник Макгрегор: Зеленский поехал в Европу за помощью из-за потерь ВСУ

Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц во время видеоконференции с президентом США Дональдом Трампом
Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц во время видеоконференции с президентом США Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© AP Photo / John MacDougall
Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц во время видеоконференции с президентом США Дональдом Трампом. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Зеленский поехал в Европу за помощью, так как ВСУ терпят поражение на фронте, заявил полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTubе-канала Гленна Дизена.
“Украина почти не может сопротивляться, так как большая часть ВСУ уже мертва. Таким образом, Киев находится на последнем издыхании, а Зеленский сейчас носится по всей Европе, отчаянно пытаясь найти кого-нибудь, кто предоставил бы деньги и оружие”, —сказал он.
Эти действия, считает Макгрегор Зеленского призваны лишь создать иллюзию, будто Украина еще может воевать должным образом.
Канцлер Германии в среду организовал онлайн-встречу, чтобы согласовать позиции Запада перед переговорами президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Для участия в этом событии в Берлин прибыл Владимир Зеленский. Сначала состоялась видеоконференция европейских лидеров, в которой приняли участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Зеленский. После этого прошла онлайн-беседа Трампа, европейских лидеров и Зеленского. Затем планировалось провести онлайн-заседание так называемой коалиции желающих, которая занимается координацией военной и финансовой поддержки Киева.
