https://ria.ru/20250815/zelenskiy-2035425575.html

В США объяснили, почему Зеленский начал отчаянно метаться по Европе

В США объяснили, почему Зеленский начал отчаянно метаться по Европе - РИА Новости, 15.08.2025

В США объяснили, почему Зеленский начал отчаянно метаться по Европе

Зеленский поехал в Европу за помощью, так как ВСУ терпят поражение на фронте, заявил полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор в эфире... РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T04:39:00+03:00

2025-08-15T04:39:00+03:00

2025-08-15T04:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

европа

киев

украина

владимир зеленский

дональд трамп

гленн дизен

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035073067_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b1a293111087f1bec130ab4931e79c82.jpg

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Зеленский поехал в Европу за помощью, так как ВСУ терпят поражение на фронте, заявил полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTubе-канала Гленна Дизена.“Украина почти не может сопротивляться, так как большая часть ВСУ уже мертва. Таким образом, Киев находится на последнем издыхании, а Зеленский сейчас носится по всей Европе, отчаянно пытаясь найти кого-нибудь, кто предоставил бы деньги и оружие”, —сказал он.Эти действия, считает Макгрегор Зеленского призваны лишь создать иллюзию, будто Украина еще может воевать должным образом.Канцлер Германии в среду организовал онлайн-встречу, чтобы согласовать позиции Запада перед переговорами президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Для участия в этом событии в Берлин прибыл Владимир Зеленский. Сначала состоялась видеоконференция европейских лидеров, в которой приняли участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Зеленский. После этого прошла онлайн-беседа Трампа, европейских лидеров и Зеленского. Затем планировалось провести онлайн-заседание так называемой коалиции желающих, которая занимается координацией военной и финансовой поддержки Киева.

https://ria.ru/20250814/alyaska-2035127518.html

https://ria.ru/20250812/vopros-2034660352.html

европа

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, европа, киев, украина, владимир зеленский, дональд трамп, гленн дизен, вооруженные силы украины, европейский совет, еврокомиссия