Рейтинг@Mail.ru
Зеленский в ужасе из-за встречи Путина и Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:15 15.08.2025 (обновлено: 21:18 15.08.2025)
https://ria.ru/20250815/zelenskij-2035632509.html
Зеленский в ужасе из-за встречи Путина и Трампа, пишут СМИ
Зеленский в ужасе из-за встречи Путина и Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 15.08.2025
Зеленский в ужасе из-за встречи Путина и Трампа, пишут СМИ
Владимир Зеленский в ужасе из-за предстоящей встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске, пишет газета Hill. РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T21:15:00+03:00
2025-08-15T21:18:00+03:00
в мире
россия
аляска
украина
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005652564_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8a367a652213bc576b0882161ff8a4b9.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский в ужасе из-за предстоящей встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске, пишет газета Hill. "Зеленский в ужасе от самой концепции очной встречи Трампа и Путина. У его беспокойства есть две причины: непосредственный страх того, что Трамп пойдет на уступки, и более широкая ..., согласно которой Украина должна быть прямой стороной любых переговоров, влияющих на ее будущее", - говорится в публикации. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. В переговорах на Аляске примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Ожидается, что они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
https://ria.ru/20250815/zaharova-2035441724.html
россия
аляска
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005652564_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_99be080d71bc0b0b8b9153c3a0481bf0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, аляска, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, Аляска, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Зеленский в ужасе из-за встречи Путина и Трампа, пишут СМИ

Hill: Зеленский в ужасе из-за предстоящей встречи Путина и Трампа на Аляске

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© AP Photo
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский в ужасе из-за предстоящей встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске, пишет газета Hill.
"Зеленский в ужасе от самой концепции очной встречи Трампа и Путина. У его беспокойства есть две причины: непосредственный страх того, что Трамп пойдет на уступки, и более широкая ..., согласно которой Украина должна быть прямой стороной любых переговоров, влияющих на ее будущее", - говорится в публикации.
Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.
В переговорах на Аляске примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Ожидается, что они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
Официальный представитель МИД Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Захарова пошутила о попытке Зеленского попасть на переговоры на Аляске
Вчера, 08:53
 
В миреРоссияАляскаУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала