https://ria.ru/20250815/zelenskij-2035632509.html

Зеленский в ужасе из-за встречи Путина и Трампа, пишут СМИ

Зеленский в ужасе из-за встречи Путина и Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 15.08.2025

Зеленский в ужасе из-за встречи Путина и Трампа, пишут СМИ

Владимир Зеленский в ужасе из-за предстоящей встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске, пишет газета Hill. РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T21:15:00+03:00

2025-08-15T21:15:00+03:00

2025-08-15T21:18:00+03:00

в мире

россия

аляска

украина

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005652564_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8a367a652213bc576b0882161ff8a4b9.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский в ужасе из-за предстоящей встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске, пишет газета Hill. "Зеленский в ужасе от самой концепции очной встречи Трампа и Путина. У его беспокойства есть две причины: непосредственный страх того, что Трамп пойдет на уступки, и более широкая ..., согласно которой Украина должна быть прямой стороной любых переговоров, влияющих на ее будущее", - говорится в публикации. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. В переговорах на Аляске примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Ожидается, что они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.

https://ria.ru/20250815/zaharova-2035441724.html

россия

аляска

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, аляска, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, встреча путина и трампа на аляске