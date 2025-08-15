https://ria.ru/20250815/zelenskij-2035632509.html
Зеленский в ужасе из-за встречи Путина и Трампа, пишут СМИ
Зеленский в ужасе из-за встречи Путина и Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 15.08.2025
Зеленский в ужасе из-за встречи Путина и Трампа, пишут СМИ
Владимир Зеленский в ужасе из-за предстоящей встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске, пишет газета Hill. РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T21:15:00+03:00
2025-08-15T21:15:00+03:00
2025-08-15T21:18:00+03:00
в мире
россия
аляска
украина
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005652564_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8a367a652213bc576b0882161ff8a4b9.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский в ужасе из-за предстоящей встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске, пишет газета Hill. "Зеленский в ужасе от самой концепции очной встречи Трампа и Путина. У его беспокойства есть две причины: непосредственный страх того, что Трамп пойдет на уступки, и более широкая ..., согласно которой Украина должна быть прямой стороной любых переговоров, влияющих на ее будущее", - говорится в публикации. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. В переговорах на Аляске примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Ожидается, что они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
https://ria.ru/20250815/zaharova-2035441724.html
россия
аляска
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005652564_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_99be080d71bc0b0b8b9153c3a0481bf0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, аляска, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, Аляска, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Зеленский в ужасе из-за встречи Путина и Трампа, пишут СМИ
Hill: Зеленский в ужасе из-за предстоящей встречи Путина и Трампа на Аляске