Видеоблогера Збарского депортировали из Таиланда в Россию 13 августа

2025-08-15T08:26:00+03:00

2025-08-15T08:26:00+03:00

2025-08-15T08:40:00+03:00

БАНГКОК, 15 авг – РИА Новости. Российский видеоблогер Тимур Збарский, задержанный в Таиланде за видеосъемку в зоне боев во время пограничного конфликта Таиланда и Камбоджи, был депортирован в Россию 13 августа вместо ранее заявленной даты 15 августа, сообщили РИА Новости в пятницу в Центре временного содержания иммиграционной полиции Таиланда, откуда осуществлялась депортация."Гражданин России Тимур Збарский был депортирован 13 августа. У него был билет на 15 августа, приобретенный родственниками, но дата была изменена по согласованию с нашим Центром. Так что он уже в России", - сообщил собеседник агентства.

Ольга Фомченкова

таиланд, россия, в мире, камбоджа, тимур збарский (блогер)