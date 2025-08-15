https://ria.ru/20250815/zavod-2035496803.html

Количество погибших при взрыве в Рязанской области уточняется

РЯЗАНЬ, 15 авг - РИА Новости. В результате ЧП в Шиловском районе Рязанской области, предварительно, погибли не менее трех человек, сообщил оперштаб региона."В результате ЧП в Шиловском районе, по предварительным данным, погибли не менее 3 человек, количество погибших и пострадавших уточняется. Те, кому необходима медпомощь, направляются в межмуниципальный медицинский центр р.п. Шилово", - сообщается в Telegram-канале оперштаба.

