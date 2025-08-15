Рейтинг@Mail.ru
Количество погибших при взрыве в Рязанской области уточняется
13:02 15.08.2025 (обновлено: 13:21 15.08.2025)
Количество погибших при взрыве в Рязанской области уточняется
Количество погибших при взрыве в Рязанской области уточняется
В результате ЧП в Шиловском районе Рязанской области, предварительно, погибли не менее трех человек, сообщил оперштаб региона. РИА Новости, 15.08.2025
рязанская область
шиловский район
РЯЗАНЬ, 15 авг - РИА Новости. В результате ЧП в Шиловском районе Рязанской области, предварительно, погибли не менее трех человек, сообщил оперштаб региона."В результате ЧП в Шиловском районе, по предварительным данным, погибли не менее 3 человек, количество погибших и пострадавших уточняется. Те, кому необходима медпомощь, направляются в межмуниципальный медицинский центр р.п. Шилово", - сообщается в Telegram-канале оперштаба.
рязанская область
шиловский район
рязанская область, шиловский район, происшествия
Рязанская область, Шиловский район, Происшествия
Количество погибших при взрыве в Рязанской области уточняется

Количество погибших при взрыве на заводе в Рязанской области уточняется

Дым на месте взрыва в Рязанской области
Дым на месте взрыва в Рязанской области
© Кадр видео из соцсетей
РЯЗАНЬ, 15 авг - РИА Новости. В результате ЧП в Шиловском районе Рязанской области, предварительно, погибли не менее трех человек, сообщил оперштаб региона.
"В результате ЧП в Шиловском районе, по предварительным данным, погибли не менее 3 человек, количество погибших и пострадавших уточняется. Те, кому необходима медпомощь, направляются в межмуниципальный медицинский центр р.п. Шилово", - сообщается в Telegram-канале оперштаба.
Губернатор Рязанской области выехал к месту взрыва на заводе "Эластик"
Губернатор Рязанской области выехал к месту взрыва на заводе "Эластик"
Вчера, 12:29
 
Рязанская областьШиловский районПроисшествия
 
 
