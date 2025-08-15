В Ереване пройдет первое заседание суда по делу архиепископа Аджапахяна
В Ереване в пятницу состоится первое заседание суда по делу Аджапахяна
© SputnikГлава Ширакской епархии ААЦ архиепископ Микаэл Аджапахян
© Sputnik
Глава Ширакской епархии ААЦ архиепископ Микаэл Аджапахян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 15 авг — РИА Новости. Первое заседание суда по делу арестованного в Армении архиепископа Микаэла Аджапахяна состоится в Ереване в пятницу, сообщает портал судебной информации datalex.am.
Согласно данным сайта, предварительные слушания назначены на 13.30 дня.
Сторона защиты сообщила, что во время первого заседания рассмотрят ходатайство об изменении меры пресечения.
Дело передали судье Армине Меликсетян.
Пашинян против ААЦ
- В последнее время премьер-министр усилил нападки на Армянскую апостольскую церковь. В конце мая он опубликовал в соцсетях оскорбительные посты, в том числе с нецензурной лексикой. Вскоре он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства.
- В середине июня в Армении арестовали российского предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, выступившего в поддержку ААЦ. Его обвинили в призывах к свержению власти.
- Это вызвало возмущение представителей армянской диаспоры по всему миру.
- Под арестом оказался также архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые в прошлом году требовали отставки Пашиняна.
- В конце июня в Ереване арестовали Аджапахяна. Против него возбудили уголовное дело, его обвинили в призывах к захвату власти и нарушению территориальной целостности. Сам иерарх назвал обвинения сфабрикованными.
- В начале июля Пашинян вновь оскорбил католикоса всех армян Гарегина II и пообещал лично возглавить борьбу против него.
- Апелляционный суд Армении 30 июля оставил Аджапахяна под арестом, вызвав осуждение со стороны ААЦ.
- Сам владыка заявлял, что Господь "не простит жалких прислужников, которые очень хорошо ведают, что творят".