В Ереване пройдет первое заседание суда по делу архиепископа Аджапахяна
00:38 15.08.2025 (обновлено: 01:13 15.08.2025)
В Ереване пройдет первое заседание суда по делу архиепископа Аджапахяна
В Ереване пройдет первое заседание суда по делу архиепископа Аджапахяна - РИА Новости, 15.08.2025
В Ереване пройдет первое заседание суда по делу архиепископа Аджапахяна
Первое заседание суда по делу арестованного в Армении архиепископа Микаэла Аджапахяна состоится в Ереване в пятницу, сообщает портал судебной информации... РИА Новости, 15.08.2025
ЕРЕВАН, 15 авг — РИА Новости. Первое заседание суда по делу арестованного в Армении архиепископа Микаэла Аджапахяна состоится в Ереване в пятницу, сообщает портал судебной информации datalex.am. Согласно данным сайта, предварительные слушания назначены на 13.30 дня.Сторона защиты сообщила, что во время первого заседания рассмотрят ходатайство об изменении меры пресечения.Дело передали судье Армине Меликсетян.Пашинян против ААЦ
В Ереване пройдет первое заседание суда по делу архиепископа Аджапахяна

В Ереване в пятницу состоится первое заседание суда по делу Аджапахяна

© SputnikГлава Ширакской епархии ААЦ архиепископ Микаэл Аджапахян
Глава Ширакской епархии ААЦ архиепископ Микаэл Аджапахян - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© Sputnik
Глава Ширакской епархии ААЦ архиепископ Микаэл Аджапахян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 15 авг — РИА Новости. Первое заседание суда по делу арестованного в Армении архиепископа Микаэла Аджапахяна состоится в Ереване в пятницу, сообщает портал судебной информации datalex.am.
Согласно данным сайта, предварительные слушания назначены на 13.30 дня.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Антихрист начал свои атаки на религию с Армении, заявила Симоньян
29 июня, 22:23
Сторона защиты сообщила, что во время первого заседания рассмотрят ходатайство об изменении меры пресечения.
Дело передали судье Армине Меликсетян.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Армяне в России с болью смотрят на последние события, заявил Песков
29 июня, 12:50

Пашинян против ААЦ

  • В последнее время премьер-министр усилил нападки на Армянскую апостольскую церковь. В конце мая он опубликовал в соцсетях оскорбительные посты, в том числе с нецензурной лексикой. Вскоре он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства.
  • В середине июня в Армении арестовали российского предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, выступившего в поддержку ААЦ. Его обвинили в призывах к свержению власти.
  • Это вызвало возмущение представителей армянской диаспоры по всему миру.
  • Под арестом оказался также архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые в прошлом году требовали отставки Пашиняна.
  • В конце июня в Ереване арестовали Аджапахяна. Против него возбудили уголовное дело, его обвинили в призывах к захвату власти и нарушению территориальной целостности. Сам иерарх назвал обвинения сфабрикованными.
  • В начале июля Пашинян вновь оскорбил католикоса всех армян Гарегина II и пообещал лично возглавить борьбу против него.
  • Апелляционный суд Армении 30 июля оставил Аджапахяна под арестом, вызвав осуждение со стороны ААЦ.
  • Сам владыка заявлял, что Господь "не простит жалких прислужников, которые очень хорошо ведают, что творят".
Ереван - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Адвокат назвал дело против архиепископа Аджапахяна правовым абсурдом
28 июня, 09:53
 
