В Ереване пройдет первое заседание суда по делу архиепископа Аджапахяна

ЕРЕВАН, 15 авг — РИА Новости. Первое заседание суда по делу арестованного в Армении архиепископа Микаэла Аджапахяна состоится в Ереване в пятницу, сообщает портал судебной информации datalex.am. Согласно данным сайта, предварительные слушания назначены на 13.30 дня.Сторона защиты сообщила, что во время первого заседания рассмотрят ходатайство об изменении меры пресечения.Дело передали судье Армине Меликсетян.Пашинян против ААЦ

