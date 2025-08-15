https://ria.ru/20250815/zaschita-2035552396.html
Защита обжалует приговор экс-директору парка "Патриот"
Защита обжалует приговор экс-директору парка "Патриот" - РИА Новости, 15.08.2025
Защита обжалует приговор экс-директору парка "Патриот"
Защита обжалует приговор директору парка "Патриот" Вячеславу Ахмедову по делу о хищении, сообщил РИА Новости его адвокат Игорь Павловский. РИА Новости, 15.08.2025
ОДИНЦОВО (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Защита обжалует приговор директору парка "Патриот" Вячеславу Ахмедову по делу о хищении, сообщил РИА Новости его адвокат Игорь Павловский. "Суровый приговор с учётом того, что было заключено досудебное соглашение, мы будем обжаловать", - сказал собеседник агентства. Одинцовский городской суд Подмосковья приговорил Ахмедова к 5 годам колонии общего режима, оштрафовал на 300 тысяч рублей, лишил государственных наград и запретил занимать определенные должности на срок 2 года. С него в пользу Минобороны по гражданскому иску взыскали 18 миллионов рублей, в пользу парка "Патриот" - 7 миллионов. Ранее в прениях сторон гособвинитель запросил для Ахмедова, которого судили в особом порядке, 6 лет колонии.
