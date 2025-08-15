Защита обжалует приговор экс-директору парка "Патриот"

Рейтинг@Mail.ru
15:50 15.08.2025
происшествия
московская область (подмосковье)
патриот
ОДИНЦОВО (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Защита обжалует приговор директору парка "Патриот" Вячеславу Ахмедову по делу о хищении, сообщил РИА Новости его адвокат Игорь Павловский. "Суровый приговор с учётом того, что было заключено досудебное соглашение, мы будем обжаловать", - сказал собеседник агентства. Одинцовский городской суд Подмосковья приговорил Ахмедова к 5 годам колонии общего режима, оштрафовал на 300 тысяч рублей, лишил государственных наград и запретил занимать определенные должности на срок 2 года. С него в пользу Минобороны по гражданскому иску взыскали 18 миллионов рублей, в пользу парка "Патриот" - 7 миллионов. Ранее в прениях сторон гособвинитель запросил для Ахмедова, которого судили в особом порядке, 6 лет колонии.
московская область (подмосковье)
происшествия, московская область (подмосковье), патриот
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Патриот
ОДИНЦОВО (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Защита обжалует приговор директору парка "Патриот" Вячеславу Ахмедову по делу о хищении, сообщил РИА Новости его адвокат Игорь Павловский.
"Суровый приговор с учётом того, что было заключено досудебное соглашение, мы будем обжаловать", - сказал собеседник агентства.
Одинцовский городской суд Подмосковья приговорил Ахмедова к 5 годам колонии общего режима, оштрафовал на 300 тысяч рублей, лишил государственных наград и запретил занимать определенные должности на срок 2 года. С него в пользу Минобороны по гражданскому иску взыскали 18 миллионов рублей, в пользу парка "Патриот" - 7 миллионов.
Ранее в прениях сторон гособвинитель запросил для Ахмедова, которого судили в особом порядке, 6 лет колонии.
Прокуратура рассказала, куда ушли деньги, направленные для парка "Патриот"
8 июля, 11:03
 
Происшествия
 
 
