Федеральный экооператор займется ликвидацией "зеленых масел" в Ярославле

Федеральный экооператор займется ликвидацией "зеленых масел" в Ярославле - РИА Новости, 15.08.2025

Федеральный экооператор займется ликвидацией "зеленых масел" в Ярославле

15.08.2025

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Федеральный экологический оператор выступит исполнителем комплекса работ по ликвидации "зеленых масел" в Ярославле, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. "Выходим на принципиально новый этап в решении многолетней экологической проблемы – ликвидации опасного объекта накопленного вреда "зеленые масла". Исполнителем всего комплекса подготовительных и ликвидационных мероприятий выступит Федеральный экологический оператор. Он имеет все необходимые ресурсы и компетенции для выполнения таких задач", - цитирует Евраева пресс-служба правительства региона. Евраев сообщил, что соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Решение было принято по поручению президента Владимира Путина. Губернатор подчеркнул, что начало работы по ликвидации "зеленых масел" - это "не просто решение экологической проблемы, а инвестиция в здоровье наших жителей и благополучие региона". Глава региона отметил, что в этом году оператор проведет комплексное обследование объекта, определит наилучшие доступные технологии для его ликвидации, следующим этапом станет проектирование работ, предположительно – за счет средств из резервного фонда правительства России. В 2027-2030 годах планируется непосредственная ликвидация, которую проведут в рамках проекта "Генеральная уборка", сообщил Евраев. По данным областного правительства, захоронение нефтепродуктов представляет угрозу с момента прекращения деятельности Ярославского сажевого завода в 1970-х годах прошлого века. Также, отмечают в областном правительстве, параллельно в регионе идет работа по другому опасному объекту – кислым гудронам. "Ликвидация объектов накопленного вреда является одним из условий улучшения качества окружающей среды и экологического благополучия. В связи с этим вопрос сохранения экологической безопасности региона находится в числе приоритетных задач правительства Ярославской области и регионального министерства лесного хозяйства и природопользования", - подчеркнула зампредседателя правительства области Татьяна Потемкина.

