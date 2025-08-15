Рейтинг@Mail.ru
Федеральный экооператор займется ликвидацией "зеленых масел" в Ярославле - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
17:48 15.08.2025
https://ria.ru/20250815/yaroslavl-2035596153.html
Федеральный экооператор займется ликвидацией "зеленых масел" в Ярославле
Федеральный экооператор займется ликвидацией "зеленых масел" в Ярославле - РИА Новости, 15.08.2025
Федеральный экооператор займется ликвидацией "зеленых масел" в Ярославле
Федеральный экологический оператор выступит исполнителем комплекса работ по ликвидации "зеленых масел" в Ярославле, сообщил губернатор Ярославской области... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T17:48:00+03:00
2025-08-15T17:48:00+03:00
ярославская область
ярославль
михаил евраев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023657553_0:0:2956:1663_1920x0_80_0_0_49b4353268c43b902badfc3f90ab6728.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Федеральный экологический оператор выступит исполнителем комплекса работ по ликвидации "зеленых масел" в Ярославле, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. "Выходим на принципиально новый этап в решении многолетней экологической проблемы – ликвидации опасного объекта накопленного вреда "зеленые масла". Исполнителем всего комплекса подготовительных и ликвидационных мероприятий выступит Федеральный экологический оператор. Он имеет все необходимые ресурсы и компетенции для выполнения таких задач", - цитирует Евраева пресс-служба правительства региона. Евраев сообщил, что соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Решение было принято по поручению президента Владимира Путина. Губернатор подчеркнул, что начало работы по ликвидации "зеленых масел" - это "не просто решение экологической проблемы, а инвестиция в здоровье наших жителей и благополучие региона". Глава региона отметил, что в этом году оператор проведет комплексное обследование объекта, определит наилучшие доступные технологии для его ликвидации, следующим этапом станет проектирование работ, предположительно – за счет средств из резервного фонда правительства России. В 2027-2030 годах планируется непосредственная ликвидация, которую проведут в рамках проекта "Генеральная уборка", сообщил Евраев. По данным областного правительства, захоронение нефтепродуктов представляет угрозу с момента прекращения деятельности Ярославского сажевого завода в 1970-х годах прошлого века. Также, отмечают в областном правительстве, параллельно в регионе идет работа по другому опасному объекту – кислым гудронам. "Ликвидация объектов накопленного вреда является одним из условий улучшения качества окружающей среды и экологического благополучия. В связи с этим вопрос сохранения экологической безопасности региона находится в числе приоритетных задач правительства Ярославской области и регионального министерства лесного хозяйства и природопользования", - подчеркнула зампредседателя правительства области Татьяна Потемкина.
https://ria.ru/20250728/reforma-2032002205.html
ярославль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023657553_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_43965aaa6757a53cc768ce86fdd66360.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ярославль, михаил евраев
Ярославская область, Ярославль, Михаил Евраев
Федеральный экооператор займется ликвидацией "зеленых масел" в Ярославле

Федеральный экооператор проведет ликвидацию зеленых масел в Ярославле

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМихаил Евраев
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
ЯРОСЛАВЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Федеральный экологический оператор выступит исполнителем комплекса работ по ликвидации "зеленых масел" в Ярославле, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
"Выходим на принципиально новый этап в решении многолетней экологической проблемы – ликвидации опасного объекта накопленного вреда "зеленые масла". Исполнителем всего комплекса подготовительных и ликвидационных мероприятий выступит Федеральный экологический оператор. Он имеет все необходимые ресурсы и компетенции для выполнения таких задач", - цитирует Евраева пресс-служба правительства региона.
Евраев сообщил, что соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Решение было принято по поручению президента Владимира Путина.
Губернатор подчеркнул, что начало работы по ликвидации "зеленых масел" - это "не просто решение экологической проблемы, а инвестиция в здоровье наших жителей и благополучие региона".
Глава региона отметил, что в этом году оператор проведет комплексное обследование объекта, определит наилучшие доступные технологии для его ликвидации, следующим этапом станет проектирование работ, предположительно – за счет средств из резервного фонда правительства России. В 2027-2030 годах планируется непосредственная ликвидация, которую проведут в рамках проекта "Генеральная уборка", сообщил Евраев.
По данным областного правительства, захоронение нефтепродуктов представляет угрозу с момента прекращения деятельности Ярославского сажевого завода в 1970-х годах прошлого века.
Также, отмечают в областном правительстве, параллельно в регионе идет работа по другому опасному объекту – кислым гудронам. "Ликвидация объектов накопленного вреда является одним из условий улучшения качества окружающей среды и экологического благополучия. В связи с этим вопрос сохранения экологической безопасности региона находится в числе приоритетных задач правительства Ярославской области и регионального министерства лесного хозяйства и природопользования", - подчеркнула зампредседателя правительства области Татьяна Потемкина.
Ярославль - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
В Ярославской области продолжается муниципальная реформа
28 июля, 18:09
 
Ярославская областьЯрославльМихаил Евраев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала