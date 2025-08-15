https://ria.ru/20250815/yaroslavl-2035592199.html
Здания в ярославских городах украсят подсветкой по областной программе
2025-08-15T17:39:00+03:00
ярославская область
ярославль
михаил евраев
переславль-залесский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023656139_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_479e8dde99fff9429405bb90a5217c35.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Здания в городах Ярославской области украсят подсветкой по областной программе ремонта фасадов, сообщил губернатор Михаил Евраев. "Расширяем подход к ремонту фасадов в исторических центрах городов. Теперь при обновлении внешней части зданий сразу будем устанавливать и архитектурную подсветку. В этом (2025 - ред.) году работы проведем на 14 объектах", – цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Глава региона подчеркнул, что параллельно под контролем областного правительства продолжится установка подсветки на знаковые сооружения региона: храмы, памятники, мосты, стелы, административные, культурные и образовательные учреждения. "Всего в этом году архитектурное освещение получат порядка 50 таких объектов в разных округах Ярославской области", - сообщил губернатор. По словам Евраева, ремонт фасадов многоквартирных домов с последующей установкой архитектурно-художественной подсветки запланирован в центральной части Ярославля, Ростова Великого, Переславля-Залесского, Углича и Рыбинска. Например, в областном центре будет украшен дом №17 на улице Первомайской – объект культурного наследия XIX века "Усадебный комплекс купцов Пеговых".
