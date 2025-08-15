Рейтинг@Mail.ru
Здания в ярославских городах украсят подсветкой по областной программе - РИА Новости, 15.08.2025
Ярославская область
Ярославская область
 
17:39 15.08.2025
Здания в ярославских городах украсят подсветкой по областной программе
Здания в ярославских городах украсят подсветкой по областной программе - РИА Новости, 15.08.2025
Здания в ярославских городах украсят подсветкой по областной программе
Здания в городах Ярославской области украсят подсветкой по областной программе ремонта фасадов, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 15.08.2025
ярославская область
ярославская область
ярославль
михаил евраев
переславль-залесский
ЯРОСЛАВЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Здания в городах Ярославской области украсят подсветкой по областной программе ремонта фасадов, сообщил губернатор Михаил Евраев. "Расширяем подход к ремонту фасадов в исторических центрах городов. Теперь при обновлении внешней части зданий сразу будем устанавливать и архитектурную подсветку. В этом (2025 - ред.) году работы проведем на 14 объектах", – цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Глава региона подчеркнул, что параллельно под контролем областного правительства продолжится установка подсветки на знаковые сооружения региона: храмы, памятники, мосты, стелы, административные, культурные и образовательные учреждения. "Всего в этом году архитектурное освещение получат порядка 50 таких объектов в разных округах Ярославской области", - сообщил губернатор. По словам Евраева, ремонт фасадов многоквартирных домов с последующей установкой архитектурно-художественной подсветки запланирован в центральной части Ярославля, Ростова Великого, Переславля-Залесского, Углича и Рыбинска. Например, в областном центре будет украшен дом №17 на улице Первомайской – объект культурного наследия XIX века "Усадебный комплекс купцов Пеговых".
ярославская область, ярославль, михаил евраев, переславль-залесский
Ярославская область, Ярославская область, Ярославль, Михаил Евраев, Переславль-Залесский
Здания в ярославских городах украсят подсветкой по областной программе

В Ярославской области украсят здания подсветкой по областной программе

Михаил Евраев
ЯРОСЛАВЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Здания в городах Ярославской области украсят подсветкой по областной программе ремонта фасадов, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"Расширяем подход к ремонту фасадов в исторических центрах городов. Теперь при обновлении внешней части зданий сразу будем устанавливать и архитектурную подсветку. В этом (2025 - ред.) году работы проведем на 14 объектах", – цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Глава региона подчеркнул, что параллельно под контролем областного правительства продолжится установка подсветки на знаковые сооружения региона: храмы, памятники, мосты, стелы, административные, культурные и образовательные учреждения.
"Всего в этом году архитектурное освещение получат порядка 50 таких объектов в разных округах Ярославской области", - сообщил губернатор.
По словам Евраева, ремонт фасадов многоквартирных домов с последующей установкой архитектурно-художественной подсветки запланирован в центральной части Ярославля, Ростова Великого, Переславля-Залесского, Углича и Рыбинска. Например, в областном центре будет украшен дом №17 на улице Первомайской – объект культурного наследия XIX века "Усадебный комплекс купцов Пеговых".
Более 50 млн руб направили на благоустройство сел в Ярославской области
14 августа, 13:26
Более 50 млн руб направили на благоустройство сел в Ярославской области
14 августа, 13:26
 
Ярославская областьЯрославская областьЯрославльМихаил ЕвраевПереславль-Залесский
 
 
