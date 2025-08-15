https://ria.ru/20250815/yarmarka-2035579894.html
Каждый восьмой житель Читы покупал товары на городских ярмарках в июле
Каждый восьмой житель Читы покупал товары на городских ярмарках в июле - РИА Новости, 15.08.2025
Каждый восьмой житель Читы покупал товары на городских ярмарках в июле
Каждый восьмой житель Читы приобрел товары на ярмарках города в июле, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T17:07:00+03:00
2025-08-15T17:07:00+03:00
2025-08-15T17:07:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
чита
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945648979_0:153:3098:1896_1920x0_80_0_0_a7f8a069674fbac630f5df1a8f922e2f.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Каждый восьмой житель Читы приобрел товары на ярмарках города в июле, сообщает пресс-служба правительства региона. "Администрация города Читы предоставила 320 торговых мест для реализации сельскохозяйственной продукции. При этом на протяжении всех летних месяцев ярмарки проходят еще и с опережением плана: органы местного самоуправления учитывая большую заинтересованность жителей Читы и желание производителей, проводят больше ярмарок, чем планировали", — сказала замначальника отдела развития потребительского рынка Минэкономразвития Забайкалья Наталья Михалева, ее сова приводит пресс-служба. Она отметила, что за июль этого года на ярмарках в Чите продали 111 тонн овощей, 5 тонн ягоды. Сумма выручки на ярмарках составила почти 100 миллионов рублей. Всего в 2025 году в Чите проведено 46 ярмарок, организована тысяча торговых мест, ярмарки посетили порядка 60 тысяч человек. Господдержка бизнеса осуществляется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
https://ria.ru/20250814/agrostartap-2035372029.html
чита
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945648979_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_9a0ac496ef8a8dbf8515fa1fd239bf6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , чита
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Чита
Каждый восьмой житель Читы покупал товары на городских ярмарках в июле
Покупки на городских ярмарках в июле совершал каждый восьмой житель Читы
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Каждый восьмой житель Читы приобрел товары на ярмарках города в июле, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Администрация города Читы предоставила 320 торговых мест для реализации сельскохозяйственной продукции. При этом на протяжении всех летних месяцев ярмарки проходят еще и с опережением плана: органы местного самоуправления учитывая большую заинтересованность жителей Читы и желание производителей, проводят больше ярмарок, чем планировали", — сказала замначальника отдела развития потребительского рынка Минэкономразвития Забайкалья Наталья Михалева, ее сова приводит пресс-служба.
Она отметила, что за июль этого года на ярмарках в Чите продали 111 тонн овощей, 5 тонн ягоды. Сумма выручки на ярмарках составила почти 100 миллионов рублей.
Всего в 2025 году в Чите проведено 46 ярмарок, организована тысяча торговых мест, ярмарки посетили порядка 60 тысяч человек.
Господдержка бизнеса осуществляется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".