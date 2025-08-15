Рейтинг@Mail.ru
Каждый восьмой житель Читы покупал товары на городских ярмарках в июле
17:07 15.08.2025
Каждый восьмой житель Читы покупал товары на городских ярмарках в июле
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
чита
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Каждый восьмой житель Читы приобрел товары на ярмарках города в июле, сообщает пресс-служба правительства региона. "Администрация города Читы предоставила 320 торговых мест для реализации сельскохозяйственной продукции. При этом на протяжении всех летних месяцев ярмарки проходят еще и с опережением плана: органы местного самоуправления учитывая большую заинтересованность жителей Читы и желание производителей, проводят больше ярмарок, чем планировали", — сказала замначальника отдела развития потребительского рынка Минэкономразвития Забайкалья Наталья Михалева, ее сова приводит пресс-служба. Она отметила, что за июль этого года на ярмарках в Чите продали 111 тонн овощей, 5 тонн ягоды. Сумма выручки на ярмарках составила почти 100 миллионов рублей. Всего в 2025 году в Чите проведено 46 ярмарок, организована тысяча торговых мест, ярмарки посетили порядка 60 тысяч человек. Господдержка бизнеса осуществляется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
чита
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , чита
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Чита
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОвощи на одном из прилавков на ярмарке
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Каждый восьмой житель Читы приобрел товары на ярмарках города в июле, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Администрация города Читы предоставила 320 торговых мест для реализации сельскохозяйственной продукции. При этом на протяжении всех летних месяцев ярмарки проходят еще и с опережением плана: органы местного самоуправления учитывая большую заинтересованность жителей Читы и желание производителей, проводят больше ярмарок, чем планировали", — сказала замначальника отдела развития потребительского рынка Минэкономразвития Забайкалья Наталья Михалева, ее сова приводит пресс-служба.
Она отметила, что за июль этого года на ярмарках в Чите продали 111 тонн овощей, 5 тонн ягоды. Сумма выручки на ярмарках составила почти 100 миллионов рублей.
Всего в 2025 году в Чите проведено 46 ярмарок, организована тысяча торговых мест, ярмарки посетили порядка 60 тысяч человек.
Господдержка бизнеса осуществляется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Работа трактора в поле - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Шесть проектов "Агростартап" Тамбовской области получили господдержку
14 августа, 18:38
 
