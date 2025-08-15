https://ria.ru/20250815/yarmarka-2035579894.html

Каждый восьмой житель Читы покупал товары на городских ярмарках в июле

Каждый восьмой житель Читы покупал товары на городских ярмарках в июле

Каждый восьмой житель Читы приобрел товары на ярмарках города в июле, сообщает пресс-служба правительства региона.

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Каждый восьмой житель Читы приобрел товары на ярмарках города в июле, сообщает пресс-служба правительства региона. "Администрация города Читы предоставила 320 торговых мест для реализации сельскохозяйственной продукции. При этом на протяжении всех летних месяцев ярмарки проходят еще и с опережением плана: органы местного самоуправления учитывая большую заинтересованность жителей Читы и желание производителей, проводят больше ярмарок, чем планировали", — сказала замначальника отдела развития потребительского рынка Минэкономразвития Забайкалья Наталья Михалева, ее сова приводит пресс-служба. Она отметила, что за июль этого года на ярмарках в Чите продали 111 тонн овощей, 5 тонн ягоды. Сумма выручки на ярмарках составила почти 100 миллионов рублей. Всего в 2025 году в Чите проведено 46 ярмарок, организована тысяча торговых мест, ярмарки посетили порядка 60 тысяч человек. Господдержка бизнеса осуществляется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

