Вологодские вузы получат 90 млн рублей на развитие научного потенциала

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Вузы Вологодской области получат 90 миллионов рублей на развитие научного потенциала, обладатели грантов губернатора Георгия Филимонова определены министерством образования региона по итогам соответствующего конкурсного отбора, сообщает пресс-служба регионального правительства. "В этом году на поддержку молодых ученых Вологодчины мы выделили более 124 миллиона рублей из областного бюджета. Из них 90 миллионов рублей направляем на создание современных научно-исследовательских лабораторий в трех ведущих вузах нашего региона – Вологодском и Череповецком госуниверситетах, Вологодской ГМХА имени Н.В. Верещагина. Каждый из них получит по 30 миллионов рублей на укрепление и повышение конкурентоспособности науки, в том числе на привлечение талантливых специалистов и создание условий для их комфортной работы", – сказал Филимонов. В Вологодском государственном университете на средства гранта создадут и оснастят специальным оборудованием профильную учебно-исследовательскую лабораторию "Оптические приборы и системы". Она позволит повысить качество подготовки молодых инженерных кадров для промышленных предприятий региона, в частности – Вологодского оптико-механического завода. Научно-исследовательская лаборатория перспективных пищевых технологий откроется на базе Вологодской государственной молочнохозяйственной академии имени Н.В. Верещагина. Здесь будут проводить комплексные исследования, контроль и разработку технологий пищевой продукции, а также готовить профессионалов для предприятий пищевой отрасли. Еще 30 миллионов рублей направят на создание новой современной научно-исследовательской лаборатории по интеллектуальной промышленной роботехнике на базе Череповецкого государственного университета. Она призвана обеспечить подготовку квалифицированных кадров под конкретные производственные задачи металлургической и машиностроительной отраслей, разрабатывать и внедрять передовые подходы. По поручению Филимонова для молодых ученых Вологодчины разработана целая система мер поддержки. Для лучших аспирантов увеличен размер губернаторской стипендии – с 6 до 15 тысяч рублей, а их количество – с 10 до 20. Кроме того, в регионе обеспечивают стажировки в ведущих научных центрах и вузах России, а с 1 сентября запустят систему наставничества и кураторства молодых ученых со школами, созданными по модели "Сириус".

