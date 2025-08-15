Рейтинг@Mail.ru
Вологодские вузы получат 90 млн рублей на развитие научного потенциала
Вологодская область
 
14:10 15.08.2025
Вологодские вузы получат 90 млн рублей на развитие научного потенциала
Вологодские вузы получат 90 млн рублей на развитие научного потенциала - РИА Новости, 15.08.2025
Вологодские вузы получат 90 млн рублей на развитие научного потенциала
Вузы Вологодской области получат 90 миллионов рублей на развитие научного потенциала, обладатели грантов губернатора Георгия Филимонова определены министерством РИА Новости, 15.08.2025
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Вузы Вологодской области получат 90 миллионов рублей на развитие научного потенциала, обладатели грантов губернатора Георгия Филимонова определены министерством образования региона по итогам соответствующего конкурсного отбора, сообщает пресс-служба регионального правительства. "В этом году на поддержку молодых ученых Вологодчины мы выделили более 124 миллиона рублей из областного бюджета. Из них 90 миллионов рублей направляем на создание современных научно-исследовательских лабораторий в трех ведущих вузах нашего региона – Вологодском и Череповецком госуниверситетах, Вологодской ГМХА имени Н.В. Верещагина. Каждый из них получит по 30 миллионов рублей на укрепление и повышение конкурентоспособности науки, в том числе на привлечение талантливых специалистов и создание условий для их комфортной работы", – сказал Филимонов. В Вологодском государственном университете на средства гранта создадут и оснастят специальным оборудованием профильную учебно-исследовательскую лабораторию "Оптические приборы и системы". Она позволит повысить качество подготовки молодых инженерных кадров для промышленных предприятий региона, в частности – Вологодского оптико-механического завода. Научно-исследовательская лаборатория перспективных пищевых технологий откроется на базе Вологодской государственной молочнохозяйственной академии имени Н.В. Верещагина. Здесь будут проводить комплексные исследования, контроль и разработку технологий пищевой продукции, а также готовить профессионалов для предприятий пищевой отрасли. Еще 30 миллионов рублей направят на создание новой современной научно-исследовательской лаборатории по интеллектуальной промышленной роботехнике на базе Череповецкого государственного университета. Она призвана обеспечить подготовку квалифицированных кадров под конкретные производственные задачи металлургической и машиностроительной отраслей, разрабатывать и внедрять передовые подходы. По поручению Филимонова для молодых ученых Вологодчины разработана целая система мер поддержки. Для лучших аспирантов увеличен размер губернаторской стипендии – с 6 до 15 тысяч рублей, а их количество – с 10 до 20. Кроме того, в регионе обеспечивают стажировки в ведущих научных центрах и вузах России, а с 1 сентября запустят систему наставничества и кураторства молодых ученых со школами, созданными по модели "Сириус".
вологодская область
Новости
георгий филимонов, вологодская область
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Вузы Вологодской области получат 90 миллионов рублей на развитие научного потенциала, обладатели грантов губернатора Георгия Филимонова определены министерством образования региона по итогам соответствующего конкурсного отбора, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"В этом году на поддержку молодых ученых Вологодчины мы выделили более 124 миллиона рублей из областного бюджета. Из них 90 миллионов рублей направляем на создание современных научно-исследовательских лабораторий в трех ведущих вузах нашего региона – Вологодском и Череповецком госуниверситетах, Вологодской ГМХА имени Н.В. Верещагина. Каждый из них получит по 30 миллионов рублей на укрепление и повышение конкурентоспособности науки, в том числе на привлечение талантливых специалистов и создание условий для их комфортной работы", – сказал Филимонов.
В Вологодском государственном университете на средства гранта создадут и оснастят специальным оборудованием профильную учебно-исследовательскую лабораторию "Оптические приборы и системы". Она позволит повысить качество подготовки молодых инженерных кадров для промышленных предприятий региона, в частности – Вологодского оптико-механического завода.
Научно-исследовательская лаборатория перспективных пищевых технологий откроется на базе Вологодской государственной молочнохозяйственной академии имени Н.В. Верещагина. Здесь будут проводить комплексные исследования, контроль и разработку технологий пищевой продукции, а также готовить профессионалов для предприятий пищевой отрасли.
Еще 30 миллионов рублей направят на создание новой современной научно-исследовательской лаборатории по интеллектуальной промышленной роботехнике на базе Череповецкого государственного университета. Она призвана обеспечить подготовку квалифицированных кадров под конкретные производственные задачи металлургической и машиностроительной отраслей, разрабатывать и внедрять передовые подходы.
По поручению Филимонова для молодых ученых Вологодчины разработана целая система мер поддержки. Для лучших аспирантов увеличен размер губернаторской стипендии – с 6 до 15 тысяч рублей, а их количество – с 10 до 20. Кроме того, в регионе обеспечивают стажировки в ведущих научных центрах и вузах России, а с 1 сентября запустят систему наставничества и кураторства молодых ученых со школами, созданными по модели "Сириус".
