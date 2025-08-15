https://ria.ru/20250815/vuchichi-2035412511.html

Протестующие хотели сжечь сторонников правящей партии Сербии, заявил Вучич

БЕЛГРАД, 15 авг - РИА Новости. Протестующие в ночь на четверг хотели сжечь офис правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) в городе Нови-Сад вместе с ее сторонниками, заявил сербский президент Александр Вучич. Глава МВД Сербии Ивица Дачич сообщил в четверг, что в беспорядках у офисов правящей СПП в Нови-Саде и других городах прошедшей ночью пострадали 27 полицейских, были задержаны 47 человек. При этом в ночь на пятницу, по его словам, травмы получили пять сотрудников полиции, как минимум 14 человек были задержаны. "Протестующие вчера ночью хотели сжечь людей заживо. Можете представить, что бы они сделали с людьми, которые были там (в офисе СПП - ред.), внутри. Было бы 300 сожженных заживо!" - заявил Вучич в эфире Informer TV в ночь на пятницу. Сербские СМИ сообщили в четверг со ссылкой на правоохранительные органы, что задержания участников беспорядков проходят днем в нескольких городах, официальных сообщений МВД нет. Председатель СПП и экс-премьер Милош Вучевич сообщил в четверг, что в Нови-Саде пострадали 65 граждан и семь военнослужащих военной полиции "Кобры", Вучич рассказал о 16 пострадавших полицейских. Выступая перед сторонниками в ночь на четверг, он пообещал большие изменения в правительстве и госструктурах. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Минюст напомнил, что конституция и законы Сербии определили уголовную ответственность за физические нападения, запугивания и угрозы на политической почве и что свершившие их будут установлены и понесут наказание согласно уголовному кодексу. Беспорядки произошли перед отделениями правящей СПП и на улицах в Нови-Саде, Белграде, Лазареваце, Панчево и Кралево. Глава МВД Ивица Дачич заверил, что все нарушители будут задержаны в течение 48 часов. Премьер Сербии Джуро Мацут осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате чего погибли 16 человек.

