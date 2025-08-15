Рейтинг@Mail.ru
ВСУ почти полностью зависят от западной помощи, показал отчет
15.08.2025
ВСУ почти полностью зависят от западной помощи, показал отчет
ВСУ почти полностью зависят от западной помощи, показал отчет - РИА Новости, 15.08.2025
ВСУ почти полностью зависят от западной помощи, показал отчет
Украинские войска, чьи запасы советских и российских артиллерийских и ракетных боеприпасов практически иссякли, "почти полностью" полагаются на западную помощь, РИА Новости, 15.08.2025
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Украинские войска, чьи запасы советских и российских артиллерийских и ракетных боеприпасов практически иссякли, "почти полностью" полагаются на западную помощь, говорится в ежеквартальном отчете об операции США "Атлантическая решимость", которая поддерживает Украину. "По состоянию на этот квартал Украина почти исчерпала свои запасы советских и российских артиллерийских и ракетных боеприпасов, в результате чего ВСУ почти полностью зависят от западной помощи", - отмечается в документе. В отчете также говорится, что, несмотря на отправку значительной помощи Киеву, систем ПВО Украины и ее истребителей F-16 по-прежнему недостаточно для отражения атак с использованием ракет и беспилотных систем. По данным возглавляемой США группы содействия безопасности Украины (SAG-U), которая координирует военную помощь Киеву, удовлетворение нужд Украины в области ПВО осложняется еще и нехваткой необходимых компонентов. Глобальный спрос на них представляет серьезную проблему для своевременной доставки важнейших оборонительных систем. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
ВСУ почти полностью зависят от западной помощи, показал отчет

Украина исчерпывает боеприпасы СССР и РФ и почти полностью зависит от Запада

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Украинские войска, чьи запасы советских и российских артиллерийских и ракетных боеприпасов практически иссякли, "почти полностью" полагаются на западную помощь, говорится в ежеквартальном отчете об операции США "Атлантическая решимость", которая поддерживает Украину.
"По состоянию на этот квартал Украина почти исчерпала свои запасы советских и российских артиллерийских и ракетных боеприпасов, в результате чего ВСУ почти полностью зависят от западной помощи", - отмечается в документе.
В отчете также говорится, что, несмотря на отправку значительной помощи Киеву, систем ПВО Украины и ее истребителей F-16 по-прежнему недостаточно для отражения атак с использованием ракет и беспилотных систем.
По данным возглавляемой США группы содействия безопасности Украины (SAG-U), которая координирует военную помощь Киеву, удовлетворение нужд Украины в области ПВО осложняется еще и нехваткой необходимых компонентов. Глобальный спрос на них представляет серьезную проблему для своевременной доставки важнейших оборонительных систем.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
