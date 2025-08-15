https://ria.ru/20250815/vsu-2035417204.html
Боевики ВСУ в Красноармейске переодеваются в гражданскую одежду
Боевики ВСУ в Красноармейске переодеваются в гражданскую одежду - РИА Новости, 15.08.2025
Боевики ВСУ в Красноармейске переодеваются в гражданскую одежду
Украинские военнослужащие в Красноармейске переодеваются в гражданскую одежду для того чтобы избежать поражения российскими дронами, сообщил корреспонденту РИА... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T01:52:00+03:00
2025-08-15T01:52:00+03:00
2025-08-15T01:52:00+03:00
в мире
красноармейск
донецкая народная республика
киев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952585683_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d3951164c274df557c0730a1bb4c07d4.jpg
СЕЛИДОВО, 15 авг - РИА Новости. Украинские военнослужащие в Красноармейске переодеваются в гражданскую одежду для того чтобы избежать поражения российскими дронами, сообщил корреспонденту РИА Новости разведчик группировки войск "Центр" с позывным "Король". "ВСУ очень часто пользуются такими моментами. Да, они пользуются велотехникой, мопедами, переодеваются в гражданских. Поэтому любую цель нужно досматривать" - рассказал "Король". "Король" добавил, что военнослужащие ВСУ часто используют и дома мирных жителей для оборудования складов и размещения солдат. Красноармейск (укр. Покровск) имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов, и его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями. Освобождение Покровской агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам Донецкой Народной Республики и продолжать наступление в Запорожской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
красноармейск
донецкая народная республика
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952585683_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_f897b9356b0444cc166e55236b20e8c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, красноармейск, донецкая народная республика, киев, вооруженные силы украины
В мире, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Киев, Вооруженные силы Украины
Боевики ВСУ в Красноармейске переодеваются в гражданскую одежду
ВСУ в Красноармейске переодеваются в гражданскую одежду, чтобы избежать БПЛА