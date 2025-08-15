https://ria.ru/20250815/vsu-2035417204.html

Боевики ВСУ в Красноармейске переодеваются в гражданскую одежду

Боевики ВСУ в Красноармейске переодеваются в гражданскую одежду - РИА Новости, 15.08.2025

Боевики ВСУ в Красноармейске переодеваются в гражданскую одежду

Украинские военнослужащие в Красноармейске переодеваются в гражданскую одежду для того чтобы избежать поражения российскими дронами, сообщил корреспонденту РИА... РИА Новости, 15.08.2025

СЕЛИДОВО, 15 авг - РИА Новости. Украинские военнослужащие в Красноармейске переодеваются в гражданскую одежду для того чтобы избежать поражения российскими дронами, сообщил корреспонденту РИА Новости разведчик группировки войск "Центр" с позывным "Король". "ВСУ очень часто пользуются такими моментами. Да, они пользуются велотехникой, мопедами, переодеваются в гражданских. Поэтому любую цель нужно досматривать" - рассказал "Король". "Король" добавил, что военнослужащие ВСУ часто используют и дома мирных жителей для оборудования складов и размещения солдат. Красноармейск (укр. Покровск) имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов, и его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями. Освобождение Покровской агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам Донецкой Народной Республики и продолжать наступление в Запорожской области.

