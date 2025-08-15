https://ria.ru/20250815/vstrecha-2035657942.html

CNN обратил внимание на "язык тела" Путина и Трампа на встрече

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Американский телеканал CNN обратил внимание на то, как президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп вели себя при встрече, отметив, что "язык тела" двух лидеров был "далек от холодного". "Пока что язык тела на пятничном саммите был каким угодно, но не холодным", - говорится в сообщении телеканала. CNN отмечает, что когда Путин приближался к Трампу по красной дорожке, президент США пару раз хлопнул в ладоши, приветствуя его на американской земле впервые за 10 лет. Они пожали друг другу руки и вместе направились к лимузину Трампа. Ранее сообщалось, что Путин и Трамп перед стартом официальной беседы с улыбкой обменялись несколькими репликами. Путин и Трамп начали переговоры на Аляске в узком составе. Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>

