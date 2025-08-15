https://ria.ru/20250815/vstrecha-2035643545.html
Путин жестом дал понять, что не услышал вопрос о прекращении конфликта
Путин жестом дал понять, что не услышал вопрос о прекращении конфликта - РИА Новости, 15.08.2025
Путин жестом дал понять, что не услышал вопрос о прекращении конфликта
Российский президент Владимир Путин во время фотосессии с американским лидером Дональдом Трампом жестом дал понять, что не услышал вопрос от журналистов... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T22:20:00+03:00
2025-08-15T22:20:00+03:00
2025-08-15T22:34:00+03:00
встреча путина и трампа на аляске
владимир путин
дональд трамп
аляска
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035645537_138:108:2997:1716_1920x0_80_0_0_bc7152e613ab2320055077487ff2fa1f.jpg
АНКОРИДЖ, 15 авг - РИА Новости. Российский президент Владимир Путин во время фотосессии с американским лидером Дональдом Трампом жестом дал понять, что не услышал вопрос от журналистов касательно даты прекращения конфликта на Украине, следует из трансляции, которая велась телеканалом Fox News.Журналистка во время фотосессии двух лидеров выкрикнула вопрос о том, когда Путин прекратит конфликт. В ответ он показал на свое ухо.Ранее Трамп и Путин встретились на летном поле в Анкоридже, лидеры пожали руки, передавал корреспондент РИА Новости.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20250815/tramp-2035645044.html
аляска
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035645537_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_1062a0a7deeb01e280e39340e2d9e04b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
встреча путина и трампа на аляске, владимир путин, дональд трамп, аляска
Встреча Путина и Трампа на Аляске, Владимир Путин, Дональд Трамп, Аляска
Путин жестом дал понять, что не услышал вопрос о прекращении конфликта
Путин жестом показал, что не услышал вопрос о дате прекращения конфликта