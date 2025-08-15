Рейтинг@Mail.ru
22:20 15.08.2025
Путин жестом дал понять, что не услышал вопрос о прекращении конфликта
АНКОРИДЖ, 15 авг - РИА Новости. Российский президент Владимир Путин во время фотосессии с американским лидером Дональдом Трампом жестом дал понять, что не услышал вопрос от журналистов касательно даты прекращения конфликта на Украине, следует из трансляции, которая велась телеканалом Fox News.Журналистка во время фотосессии двух лидеров выкрикнула вопрос о том, когда Путин прекратит конфликт. В ответ он показал на свое ухо.Ранее Трамп и Путин встретились на летном поле в Анкоридже, лидеры пожали руки, передавал корреспондент РИА Новости.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
Президент США Дональд Трамп приветствует президента России Владимира Путина по прибытии на базу Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, Аляска
Президент США Дональд Трамп приветствует президента России Владимира Путина по прибытии на базу Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, Аляска
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
АНКОРИДЖ, 15 авг - РИА Новости. Российский президент Владимир Путин во время фотосессии с американским лидером Дональдом Трампом жестом дал понять, что не услышал вопрос от журналистов касательно даты прекращения конфликта на Украине, следует из трансляции, которая велась телеканалом Fox News.
Журналистка во время фотосессии двух лидеров выкрикнула вопрос о том, когда Путин прекратит конфликт. В ответ он показал на свое ухо.
Ранее Трамп и Путин встретились на летном поле в Анкоридже, лидеры пожали руки, передавал корреспондент РИА Новости.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Президент США Дональд Трамп приветствует президента России Владимира Путина на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске
Трамп отказался отвечать на вопрос журналистов о послании Путину
