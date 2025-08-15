Рейтинг@Mail.ru
Перед трапом самолета Путина на Аляске расстелили красную дорожку - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:08 15.08.2025 (обновлено: 22:14 15.08.2025)
https://ria.ru/20250815/vstrecha-2035640868.html
Перед трапом самолета Путина на Аляске расстелили красную дорожку
Перед трапом самолета Путина на Аляске расстелили красную дорожку - РИА Новости, 15.08.2025
Перед трапом самолета Путина на Аляске расстелили красную дорожку
Перед трапом самолета президента РФ Владимира Путина на военной базе на Аляске расстелили красную дорожку, сообщает телеканал Fox News. РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T22:08:00+03:00
2025-08-15T22:14:00+03:00
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035641105_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_12fd8e218c42d319af2b5ad63edbcecd.jpg
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг - РИА Новости. Перед трапом самолета президента РФ Владимира Путина на военной базе на Аляске расстелили красную дорожку, сообщает телеканал Fox News.Кадры с красной ковровой дорожкой видны на трансляции телеканала.Ранее Путин прибыл на Аляску, где состоятся его переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Путин стал первым российским лидером, который посетил Аляску.Местом встречи лидеров станет военная база Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры начнутся в узком составе. Затем к лидерам присоединятся представители делегаций. Планируется, что переговоры в расширенном составе продолжатся в формате рабочего завтрака, после чего Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию, на которой подведут итоги саммита.Как рассказали в Кремле, центральной темой встречи Путина и Трампа станет урегулирование украинского кризиса. Будут затронуты и более широкие задачи обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы. Ожидается, что лидеры обменяются мнениями относительно дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. Москва считает, что у него огромный и незадействованный до сих пор потенциал.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20250815/alyaska-2035397867.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Красная дорожка перед трапом самолета Путина
🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
2025-08-15T22:08
true
PT0M13S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035641105_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3dfd7dcdc4c8f3f5c22e0b5434895bdc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
встреча путина и трампа на аляске
Встреча Путина и Трампа на Аляске
Перед трапом самолета Путина на Аляске расстелили красную дорожку

На Аляске перед трапом самолета Путина расстелили красную дорожку

Читать ria.ru в
Дзен
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг - РИА Новости. Перед трапом самолета президента РФ Владимира Путина на военной базе на Аляске расстелили красную дорожку, сообщает телеканал Fox News.
Кадры с красной ковровой дорожкой видны на трансляции телеканала.
Ранее Путин прибыл на Аляску, где состоятся его переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Путин стал первым российским лидером, который посетил Аляску.
Местом встречи лидеров станет военная база Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры начнутся в узком составе. Затем к лидерам присоединятся представители делегаций. Планируется, что переговоры в расширенном составе продолжатся в формате рабочего завтрака, после чего Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию, на которой подведут итоги саммита.
Как рассказали в Кремле, центральной темой встречи Путина и Трампа станет урегулирование украинского кризиса. Будут затронуты и более широкие задачи обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы. Ожидается, что лидеры обменяются мнениями относительно дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. Москва считает, что у него огромный и незадействованный до сих пор потенциал.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Путин и Трамп готовятся удивить весь мир: главные интриги встречи на Аляске
Вчера, 00:00
 
Встреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала