https://ria.ru/20250815/vstrecha-2035640868.html

Перед трапом самолета Путина на Аляске расстелили красную дорожку

Перед трапом самолета Путина на Аляске расстелили красную дорожку - РИА Новости, 15.08.2025

Перед трапом самолета Путина на Аляске расстелили красную дорожку

Перед трапом самолета президента РФ Владимира Путина на военной базе на Аляске расстелили красную дорожку, сообщает телеканал Fox News. РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T22:08:00+03:00

2025-08-15T22:08:00+03:00

2025-08-15T22:14:00+03:00

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035641105_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_12fd8e218c42d319af2b5ad63edbcecd.jpg

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг - РИА Новости. Перед трапом самолета президента РФ Владимира Путина на военной базе на Аляске расстелили красную дорожку, сообщает телеканал Fox News.Кадры с красной ковровой дорожкой видны на трансляции телеканала.Ранее Путин прибыл на Аляску, где состоятся его переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Путин стал первым российским лидером, который посетил Аляску.Местом встречи лидеров станет военная база Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры начнутся в узком составе. Затем к лидерам присоединятся представители делегаций. Планируется, что переговоры в расширенном составе продолжатся в формате рабочего завтрака, после чего Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию, на которой подведут итоги саммита.Как рассказали в Кремле, центральной темой встречи Путина и Трампа станет урегулирование украинского кризиса. Будут затронуты и более широкие задачи обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы. Ожидается, что лидеры обменяются мнениями относительно дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. Москва считает, что у него огромный и незадействованный до сих пор потенциал.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20250815/alyaska-2035397867.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Красная дорожка перед трапом самолета Путина 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-08-15T22:08 true PT0M13S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

встреча путина и трампа на аляске