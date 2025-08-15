https://ria.ru/20250815/vstrecha-2035637708.html
Путин будет передвигаться по Аляске на лимузине Aurus
2025-08-15T21:47:00+03:00
2025-08-15T21:47:00+03:00
2025-08-15T21:52:00+03:00
встреча путина и трампа на аляске
владимир путин
аляска
АНКОРИДЖ, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин будет передвигаться по Аляске на лимузине Aurus, передает корреспондент РИА Новости.Российский и американский лидеры в пятницу проведут саммит в Анкоридже. Самолет президента США Дональда Трампа уже прибыл.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
аляска
