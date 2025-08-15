Рейтинг@Mail.ru
Путин будет передвигаться по Аляске на лимузине Aurus
21:47 15.08.2025
Путин будет передвигаться по Аляске на лимузине Aurus
АНКОРИДЖ, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин будет передвигаться по Аляске на лимузине Aurus, передает корреспондент РИА Новости.Российский и американский лидеры в пятницу проведут саммит в Анкоридже. Самолет президента США Дональда Трампа уже прибыл.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
АНКОРИДЖ, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин будет передвигаться по Аляске на лимузине Aurus, передает корреспондент РИА Новости.
Российский и американский лидеры в пятницу проведут саммит в Анкоридже. Самолет президента США Дональда Трампа уже прибыл.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
