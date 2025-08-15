https://ria.ru/20250815/vstrecha-2035605870.html

Переговоры Путина и Трампа пройдут с участием помощников, сообщил Песков

15.08.2025

Переговоры Путина и Трампа пройдут с участием помощников, сообщил Песков

Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в формате тет-а-тет пройдут с участием помощников, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 15.08.2025

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в формате тет-а-тет пройдут с участием помощников, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Мы исходим из того, что сначала состоится беседа тет-а-тет. Сейчас получается, что это будет еще с участием помощников", - сказал Песков "Первому каналу". Он напомнил, что затем состоятся переговоры в составе делегаций, возможно, в формате рабочего ланча. По итогам переговоров Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию. Путин и Трамп в пятницу проведут переговоры на Аляске. В состав официальной делегации РФ вошли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, министр обороны России Андрей Белоусов, министр финансов РФ Антон Силуанов, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

