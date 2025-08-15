https://ria.ru/20250815/vstrecha-2035578820.html

СМИ: Европу охватила тревога из-за предстоящей встречи Путина и Трампа

СМИ: Европу охватила тревога из-за предстоящей встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 15.08.2025

СМИ: Европу охватила тревога из-за предстоящей встречи Путина и Трампа

Европейские политики будут с тревогой следить за встречей лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, пишет Politico. РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T17:02:00+03:00

2025-08-15T17:02:00+03:00

2025-08-15T17:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

сша

россия

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

европа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113941/98/1139419889_0:216:2607:1682_1920x0_80_0_0_2fe024fe875dda0a018ae66fac9ccd3d.jpg

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Европейские политики будут с тревогой следить за встречей лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, пишет Politico."Европейские союзники, даже после того, как им удалось наладить отношения с президентом (США. — Прим. Ред.), будут нервно наблюдать за ситуацией, несмотря на публичные заверения в том, что они с Трампом на одной волне", — говорится в публикации.Издание также отмечает, что после саммита на Аляске на Владимира Зеленского могут начать оказывать давление с целью усадить его за стол переговоров для урегулирования конфликта.Путин и Трамп встретятся в Анкоридже в пятницу в 22:30 мск. Саммит пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Политики сначала пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций, далее переговоры продолжатся за рабочим завтраком.Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, стороны также обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Лидеры обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.Подписания документов во время встречи не ожидается. О достигнутых договоренностях лидеры расскажут на совместной пресс-конференции.

https://ria.ru/20250815/vstrecha-2035472988.html

https://ria.ru/20250815/lavrov-2035448392.html

сша

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, европа, встреча путина и трампа на аляске