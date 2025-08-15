https://ria.ru/20250815/vstrecha-2035578820.html
СМИ: Европу охватила тревога из-за предстоящей встречи Путина и Трампа
СМИ: Европу охватила тревога из-за предстоящей встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 15.08.2025
СМИ: Европу охватила тревога из-за предстоящей встречи Путина и Трампа
Европейские политики будут с тревогой следить за встречей лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, пишет Politico. РИА Новости, 15.08.2025
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Европейские политики будут с тревогой следить за встречей лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, пишет Politico."Европейские союзники, даже после того, как им удалось наладить отношения с президентом (США. — Прим. Ред.), будут нервно наблюдать за ситуацией, несмотря на публичные заверения в том, что они с Трампом на одной волне", — говорится в публикации.Издание также отмечает, что после саммита на Аляске на Владимира Зеленского могут начать оказывать давление с целью усадить его за стол переговоров для урегулирования конфликта.Путин и Трамп встретятся в Анкоридже в пятницу в 22:30 мск. Саммит пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Политики сначала пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций, далее переговоры продолжатся за рабочим завтраком.Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, стороны также обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Лидеры обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.Подписания документов во время встречи не ожидается. О достигнутых договоренностях лидеры расскажут на совместной пресс-конференции.
СМИ: Европу охватила тревога из-за предстоящей встречи Путина и Трампа
