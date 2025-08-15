https://ria.ru/20250815/vstrecha-2035529735.html
Экс-подполковник СБУ рассказал об ожиданиях от переговоров Путина и Трампа
Экс-подполковник СБУ рассказал об ожиданиях от переговоров Путина и Трампа - РИА Новости, 15.08.2025
Экс-подполковник СБУ рассказал об ожиданиях от переговоров Путина и Трампа
15.08.2025
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Украинское общество внимательно следит за будущими переговорами президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, так как оно очень устало от боевых действий и ждет мира, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. "На Украине очень внимательно следят за предстоящим саммитом и вообще за действиями Трампа. Там действительно массово люди устали от войны, и мои источники мне говорят, что основополагающая точка зрения такая – пусть уже как-нибудь, но чтоб все закончилось. Уже все равно как", - заявил Прозоров РИА Новости. По его оценке, требование продолжать боевые действия разгоняют только "националистически настроенные горлопаны, которые вещают из Польши, Канады и Германии". "Население, которое живет на Украине – массово оно устало. Оно колоссально устало от войны, реально депрессия очень жуткая. И самое главное, как мне все говорят, что вообще нет никакой перспективы. Люди не видят перспективы, ни о какой уверенности в завтрашнем дне вообще речи не идет", - считает Прозоров. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон. В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава Минобороны РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
