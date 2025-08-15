Рейтинг@Mail.ru
Экс-подполковник СБУ рассказал об ожиданиях от переговоров Путина и Трампа
14:54 15.08.2025
https://ria.ru/20250815/vstrecha-2035529735.html
Экс-подполковник СБУ рассказал об ожиданиях от переговоров Путина и Трампа
Экс-подполковник СБУ рассказал об ожиданиях от переговоров Путина и Трампа - РИА Новости, 15.08.2025
Экс-подполковник СБУ рассказал об ожиданиях от переговоров Путина и Трампа
Украинское общество внимательно следит за будущими переговорами президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, так как оно очень устало... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T14:54:00+03:00
2025-08-15T14:54:00+03:00
встреча путина и трампа на аляске
василий прозоров
украина
россия
владимир путин
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/42/1556004249_0:867:2047:2018_1920x0_80_0_0_a89cc845de51966313bf68ad37ad2cf9.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Украинское общество внимательно следит за будущими переговорами президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, так как оно очень устало от боевых действий и ждет мира, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. "На Украине очень внимательно следят за предстоящим саммитом и вообще за действиями Трампа. Там действительно массово люди устали от войны, и мои источники мне говорят, что основополагающая точка зрения такая – пусть уже как-нибудь, но чтоб все закончилось. Уже все равно как", - заявил Прозоров РИА Новости. По его оценке, требование продолжать боевые действия разгоняют только "националистически настроенные горлопаны, которые вещают из Польши, Канады и Германии". "Население, которое живет на Украине – массово оно устало. Оно колоссально устало от войны, реально депрессия очень жуткая. И самое главное, как мне все говорят, что вообще нет никакой перспективы. Люди не видят перспективы, ни о какой уверенности в завтрашнем дне вообще речи не идет", - считает Прозоров. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон. В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава Минобороны РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
украина
россия
сша
встреча путина и трампа на аляске, василий прозоров, украина, россия, владимир путин, сша, дональд трамп
Встреча Путина и Трампа на Аляске, Василий Прозоров, Украина, Россия, Владимир Путин, США, Дональд Трамп
Экс-подполковник СБУ рассказал об ожиданиях от переговоров Путина и Трампа

Прозоров: украинское общество ждет мира после встречи Путина и Трампа

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Украинское общество внимательно следит за будущими переговорами президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, так как оно очень устало от боевых действий и ждет мира, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.
"На Украине очень внимательно следят за предстоящим саммитом и вообще за действиями Трампа. Там действительно массово люди устали от войны, и мои источники мне говорят, что основополагающая точка зрения такая – пусть уже как-нибудь, но чтоб все закончилось. Уже все равно как", - заявил Прозоров РИА Новости.
По его оценке, требование продолжать боевые действия разгоняют только "националистически настроенные горлопаны, которые вещают из Польши, Канады и Германии".
"Население, которое живет на Украине – массово оно устало. Оно колоссально устало от войны, реально депрессия очень жуткая. И самое главное, как мне все говорят, что вообще нет никакой перспективы. Люди не видят перспективы, ни о какой уверенности в завтрашнем дне вообще речи не идет", - считает Прозоров.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон.
В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава Минобороны РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
Встреча Путина и Трампа на АляскеВасилий ПрозоровУкраинаРоссияВладимир ПутинСШАДональд Трамп
 
 
