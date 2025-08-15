Рейтинг@Mail.ru
Трамп готов к встрече с Путиным, пишет WP - РИА Новости, 15.08.2025
14:23 15.08.2025 (обновлено: 17:18 15.08.2025)
Трамп готов к встрече с Путиным, пишет WP
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп готов к встрече с российским лидером Владимиром Путиным, в его администрации над этим работали "некоторое время" в преддверии саммита на Аляске, сообщает газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома. Представители администрации Трампа заявили, что президенту не нужно было заниматься подготовкой к встрече в последнюю минуту. "Это разрабатывалось уже некоторое время, это не то же самое, как пытаться зазубрить все перед экзаменом, сидя в самолете... Это (встреча с Путиным - ред.) - то, над чем президент очень много думал. Он не пойдет на неё неподготовленным", - приводит издание слова источника. По словам чиновника, телефонные звонки имеют "ограниченный эффект", особенно когда речь идет об урегулировании украинского конфликта. Как подчеркнул собеседник издания, желание провести личный разговор является важным шагом на пути к окончательному соглашению. Кроме того, в беседе с изданием чиновник утверждал, что Трамп якобы "довольно хорошо разбирается в российском лидере". Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп готов к встрече с российским лидером Владимиром Путиным, в его администрации над этим работали "некоторое время" в преддверии саммита на Аляске, сообщает газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.
Представители администрации Трампа заявили, что президенту не нужно было заниматься подготовкой к встрече в последнюю минуту.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Путин и Трамп готовятся удивить весь мир: главные интриги встречи на Аляске
Вчера, 00:00
"Это разрабатывалось уже некоторое время, это не то же самое, как пытаться зазубрить все перед экзаменом, сидя в самолете... Это (встреча с Путиным - ред.) - то, над чем президент очень много думал. Он не пойдет на неё неподготовленным", - приводит издание слова источника.
По словам чиновника, телефонные звонки имеют "ограниченный эффект", особенно когда речь идет об урегулировании украинского конфликта. Как подчеркнул собеседник издания, желание провести личный разговор является важным шагом на пути к окончательному соглашению.
Кроме того, в беседе с изданием чиновник утверждал, что Трамп якобы "довольно хорошо разбирается в российском лидере".
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Встречи первых: итоги контактов Путина и Трампа в Хельсинки и Осаке
Вчера, 09:06
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.
В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Аляска готовится к исторической встрече Путина и Трампа
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Встреча Путина и Трампа пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Они сначала пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций, далее переговоры продолжатся за рабочим завтраком.

Несколько самолетов Ил-96-300 специального летного отряда "Россия" уже прибыли в Анкоридж.

Самолет Ил-96-300 специального летного отряда Россия, вылетевший из московского аэропорта Внуково, прибыл в Международный аэропорт Анкоридж имени Теда Стивенса

Встреча Путина и Трампа пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Они сначала пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций, далее переговоры продолжатся за рабочим завтраком.

Несколько самолетов Ил-96-300 специального летного отряда "Россия" уже прибыли в Анкоридж.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
1 из 12
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Расстояние между Магаданом, где сейчас находится российский лидер, и Анкориджем составляет по прямой около трех тысяч километров или почти две тысячи миль. Полетное время между городами — порядка четырех часов.

Журналисты кремлевского пула на спортивной арене Airlines Center готовятся к российско-американским переговорам

Расстояние между Магаданом, где сейчас находится российский лидер, и Анкориджем составляет по прямой около трех тысяч километров или почти две тысячи миль. Полетное время между городами — порядка четырех часов.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
2 из 12
© AP Photo / Jae C. Hong

Как рассказали синоптики, к моменту начала переговоров воздух на Аляске прогреется до плюс 15 — плюс 18.

Подготовка ко встрече президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа в Анкоридже, штат Аляска

Как рассказали синоптики, к моменту начала переговоров воздух на Аляске прогреется до плюс 15 — плюс 18.

© AP Photo / Jae C. Hong
3 из 12
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Сейчас в Анкоридже нет ни одной свободной гостиницыпрежде всего из-за пика туристического сезона на Аляске. Приехавшим сюда со всего мира журналистам удается найти жилье с трудом.

Журналист кремлевского пула на спортивной арене Airlines Center готовится к российско-американским переговорам

Сейчас в Анкоридже нет ни одной свободной гостиницыпрежде всего из-за пика туристического сезона на Аляске. Приехавшим сюда со всего мира журналистам удается найти жилье с трудом.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
4 из 12
© AP Photo / Jae C. Hong

В составе российской делегации помощник президента Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, министр обороны Андрей Белоусов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Журналисты у военной базы США Эльмендорф-Ричардсон (JBER) в Анкоридже, штат Аляска

В составе российской делегации помощник президента Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, министр обороны Андрей Белоусов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

© AP Photo / Jae C. Hong
5 из 12
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Напротив них будут: госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, спецпредставитель Стивен Уиткофф, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, а также ряд других помощников и старших должностных лиц.

Журналист кремлевского пула на спортивной арене Airlines Center готовится к российско-американским переговорам

Напротив них будут: госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, спецпредставитель Стивен Уиткофф, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, а также ряд других помощников и старших должностных лиц.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
6 из 12
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

Кремль подчеркивает, что для Москвы предпочтительней урегулирование украинского конфликта политико-дипломатическими средствами, и Трамп, как представляется, искренне хочет этому помочь. Пока в центре внимания — диалог России и США. Учет позиции Украины относится к уже "последующим этапам".

Сотрудник полиции у памятника первым поселенцам Аляски на набережной Чены и площади Голден Харт в городе Фэрбанкс на Аляске

Кремль подчеркивает, что для Москвы предпочтительней урегулирование украинского конфликта политико-дипломатическими средствами, и Трамп, как представляется, искренне хочет этому помочь. Пока в центре внимания — диалог России и США. Учет позиции Украины относится к уже "последующим этапам".

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
7 из 12
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Подписания документов во время встречи не ожидается. О достигнутых договоренностях лидеры расскажут на совместной пресс-конференции.

Журналист кремлевского пула на спортивной арене Airlines Center, где представители СМИ готовятся к российско-американским переговорам

Подписания документов во время встречи не ожидается. О достигнутых договоренностях лидеры расскажут на совместной пресс-конференции.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
8 из 12
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

На фото: контрольно-пропускной пункт военной базы Эльмендорф-Ричардсон.

Контрольно-пропускной пункт (КПП) военной базы США Эльмендорф-Ричардсон (JBER) в Анкоридже на Аляске

На фото: контрольно-пропускной пункт военной базы Эльмендорф-Ричардсон.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
9 из 12
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

В Москве заявили, что говорить о встрече в трехстороннем формате, с участием Владимира Зеленского, пока рано. Пока же Путин и Трамп должны обсудить все вдвоем. Причем, как отмечают и в Кремле, и в Белом доме, откровенно, не боясь затронуть самые сложные темы.

Сотрудники правоохранительных органов у спортивной арены Airlines Center, где журналисты кремлевского пула готовятся к российско-американским переговорам

В Москве заявили, что говорить о встрече в трехстороннем формате, с участием Владимира Зеленского, пока рано. Пока же Путин и Трамп должны обсудить все вдвоем. Причем, как отмечают и в Кремле, и в Белом доме, откровенно, не боясь затронуть самые сложные темы.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
10 из 12
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

"Находимся мы сейчас в беспрецедентной, необычной ситуации. И одновременно с этим президент Трамп демонстрирует беспрецедентно необычный подход к решению самых сложных вопросов, что получает достаточно высокую оценку Москвы и президента Путина лично", заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Журналисты кремлевского пула на спортивной арене Airlines Center готовятся к российско-американским переговорам

"Находимся мы сейчас в беспрецедентной, необычной ситуации. И одновременно с этим президент Трамп демонстрирует беспрецедентно необычный подход к решению самых сложных вопросов, что получает достаточно высокую оценку Москвы и президента Путина лично", заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
11 из 12
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Закончится саммит подходом к прессе, после чего российские гости отправятся в Москву.

Самолет Ил-96-300 специального летного отряда Россия в аэропорту Анкориджа

Закончится саммит подходом к прессе, после чего российские гости отправятся в Москву.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
12 из 12

