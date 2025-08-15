https://ria.ru/20250815/vstrecha-2035520055.html

Трамп готов к встрече с Путиным, пишет WP - РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T14:23:00+03:00

2025-08-15T14:23:00+03:00

2025-08-15T17:18:00+03:00

в мире

россия

сша

аляска

дональд трамп

владимир путин

юрий ушаков

встреча путина и трампа на аляске

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп готов к встрече с российским лидером Владимиром Путиным, в его администрации над этим работали "некоторое время" в преддверии саммита на Аляске, сообщает газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома. Представители администрации Трампа заявили, что президенту не нужно было заниматься подготовкой к встрече в последнюю минуту. "Это разрабатывалось уже некоторое время, это не то же самое, как пытаться зазубрить все перед экзаменом, сидя в самолете... Это (встреча с Путиным - ред.) - то, над чем президент очень много думал. Он не пойдет на неё неподготовленным", - приводит издание слова источника. По словам чиновника, телефонные звонки имеют "ограниченный эффект", особенно когда речь идет об урегулировании украинского конфликта. Как подчеркнул собеседник издания, желание провести личный разговор является важным шагом на пути к окончательному соглашению. Кроме того, в беседе с изданием чиновник утверждал, что Трамп якобы "довольно хорошо разбирается в российском лидере". Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>

