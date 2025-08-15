Рейтинг@Mail.ru
В Индонезии рассказали, чего ждут от встречи Путина и Трампа на Аляске - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:53 15.08.2025
https://ria.ru/20250815/vstrecha-2035452347.html
В Индонезии рассказали, чего ждут от встречи Путина и Трампа на Аляске
В Индонезии рассказали, чего ждут от встречи Путина и Трампа на Аляске - РИА Новости, 15.08.2025
В Индонезии рассказали, чего ждут от встречи Путина и Трампа на Аляске
Президент РФ Владимир Путин использует встречу со своим американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске, чтобы подтвердить значимость России на мировой арене, РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T09:53:00+03:00
2025-08-15T09:53:00+03:00
в мире
россия
аляска
сша
дональд трамп
владимир путин
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152468/85/1524688581_0:0:2882:1621_1920x0_80_0_0_7c5c73506a1e1a96568e2c7853eb76e3.jpg
ДЖАКАРТА, 15 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин использует встречу со своим американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске, чтобы подтвердить значимость России на мировой арене, заявила РИА Новости Селлита, аналитик международных отношений индонезийского Университета Бакри. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся в пятницу в Анкоридже (штат Аляска, США). "Путин использует саммит, чтобы подтвердить значимость России на мировой арене. Его участие стало сигналом стратегического возвращения к переговорам, подчеркивающим роль Кремля в формировании международной системы", - отметила Селлита. Аналитик также подчеркнула, что встреча "соответствует одному из ключевых предвыборных обещаний Трампа": выступить в качестве миротворца в продолжающихся международных конфликтах, включая конфликт на Украине. "Следовательно, главным ожиданием от саммита является прекращения огня в этом конфликте. Для Трампа эта встреча представляла бы собой стратегическую возможность продемонстрировать прогресс на пути к миру", - добавила собеседница агентства.
https://ria.ru/20250814/poedinok-2035120138.html
https://ria.ru/20250815/peregovory-2035397696.html
россия
аляска
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152468/85/1524688581_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_d64efb2fcddd14dff7fa0d6791ff35f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, аляска, сша, дональд трамп, владимир путин, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, Аляска, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Встреча Путина и Трампа на Аляске
В Индонезии рассказали, чего ждут от встречи Путина и Трампа на Аляске

Аналитик Бакри: Путин на Аляске подтвердит значимость России на мировой арене

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВстреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДЖАКАРТА, 15 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин использует встречу со своим американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске, чтобы подтвердить значимость России на мировой арене, заявила РИА Новости Селлита, аналитик международных отношений индонезийского Университета Бакри.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся в пятницу в Анкоридже (штат Аляска, США).
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Поединок века: Путин и Трамп против европейских "ястребов"
14 августа, 08:00
"Путин использует саммит, чтобы подтвердить значимость России на мировой арене. Его участие стало сигналом стратегического возвращения к переговорам, подчеркивающим роль Кремля в формировании международной системы", - отметила Селлита.
Аналитик также подчеркнула, что встреча "соответствует одному из ключевых предвыборных обещаний Трампа": выступить в качестве миротворца в продолжающихся международных конфликтах, включая конфликт на Украине.
"Следовательно, главным ожиданием от саммита является прекращения огня в этом конфликте. Для Трампа эта встреча представляла бы собой стратегическую возможность продемонстрировать прогресс на пути к миру", - добавила собеседница агентства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Переговоры состоялись: результат в нашу пользу, Киев идет к капитуляции
Вчера, 08:00
 
В миреРоссияАляскаСШАДональд ТрампВладимир ПутинВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала