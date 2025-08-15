В Индонезии рассказали, чего ждут от встречи Путина и Трампа на Аляске
Аналитик Бакри: Путин на Аляске подтвердит значимость России на мировой арене
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 15 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин использует встречу со своим американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске, чтобы подтвердить значимость России на мировой арене, заявила РИА Новости Селлита, аналитик международных отношений индонезийского Университета Бакри.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся в пятницу в Анкоридже (штат Аляска, США).
"Путин использует саммит, чтобы подтвердить значимость России на мировой арене. Его участие стало сигналом стратегического возвращения к переговорам, подчеркивающим роль Кремля в формировании международной системы", - отметила Селлита.
Аналитик также подчеркнула, что встреча "соответствует одному из ключевых предвыборных обещаний Трампа": выступить в качестве миротворца в продолжающихся международных конфликтах, включая конфликт на Украине.
"Следовательно, главным ожиданием от саммита является прекращения огня в этом конфликте. Для Трампа эта встреча представляла бы собой стратегическую возможность продемонстрировать прогресс на пути к миру", - добавила собеседница агентства.