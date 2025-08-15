Встречи первых: итоги контактов Путина и Трампа в Хельсинки и Осаке
Президенты России и США Путин и Трамп встретятся на Аляске впервые с 2019 года
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости, Валерия Балыкина. Президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп встретятся на Аляске в пятницу - это их первый контакт с момента переизбрания американского президента и последней их встречи в 2019 году.
Лидеры России и США суммарно встречались шесть раз, но первая полноформатная состоялась в июле 2018 года в финской столице Хельсинки. Вторая прошла в июне 2019 года в Осаке в рамках саммита G20. О том, что стороны обсуждали на этих встречах, - в материале РИА Новости.
Первый полноформатный российско-американский саммит состоялся в июле 2018 года в финской столице Хельсинки. Более двух часов президенты общались один на один, а затем - в расширенном составе. Путин в начале беседы кратко рассказал, что хотел бы обсудить "двусторонние отношения и болевые точки". Трамп поздравил российского лидера с успешным проведением чемпионата мира по футболу и заявил, что сторонам нужно обсудить торговлю, коммерцию, военные вопросы, а также вопросы, связанные с Китаем и ядерной политикой.
По итогам саммита они договорились продолжать коммуникации по безопасности и терроризму, а также создать группу высокого уровня, которая объединила бы "капитанов" российского и американского бизнеса. К слову, она так и не была создана.
Встреча длилась больше часа, и по ее итогам президенты согласились, что улучшение отношений между Россией и США - в интересах мирового сообщества. Договорились продолжить обсуждение контроля над вооружениями. Среди тем беседы были Украина, Иран, Сирия, Венесуэла. Поднимался вопрос украинских моряков, которых Россия задержала и арестовала за попытку пройти по Керченскому проливу. "Две страны показали готовность говорить по острым вопросам", - говорил тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В этом есть своя цикличность. В пятницу они снова сядут за стол переговоров. С последней их встречи пошло шесть лет, темы на повестке меняются, кроме вопроса по Украине. Помощник российского лидера Юрий Ушаков говорил, что центральной темой беседы будет урегулирование украинского кризиса. Также на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске будут затронуты широкие задачи обеспечения мира и безопасности, актуальные и самые острые международные и региональные вопросы.