В США обратили внимание на важную деталь перед встречей Путина и Трампа
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
08:47 15.08.2025 (обновлено: 09:41 15.08.2025)
В США обратили внимание на важную деталь перед встречей Путина и Трампа
В США обратили внимание на важную деталь перед встречей Путина и Трампа - РИА Новости, 15.08.2025
В США обратили внимание на важную деталь перед встречей Путина и Трампа
Ситуация на поле боя повлияет на результаты переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, пишет Responsible Statecraft. РИА Новости, 15.08.2025
специальная военная операция на украине
в мире
дональд трамп
владимир путин
украина
встреча путина и трампа на аляске
россия
сша
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Ситуация на поле боя повлияет на результаты переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, пишет Responsible Statecraft."Достижения на земле могут оказаться решающими для успешного или провального исхода предстоящих дипломатических переговоров, возможно, особенно на Аляске в пятницу", — говорится в публикации.Издание отмечает, что продвижение российских военных к Красноармейску в Донецкой области может стать отправной точкой для заключения сделки по Украине.Путин и Трамп встретятся в Анкоридже в пятницу в 22:30 мск. Саммит пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Политики сначала пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций, далее переговоры продолжатся за рабочим завтраком.Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, стороны также обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Лидеры обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.Подписания документов во время встречи не ожидается. О достигнутых договоренностях лидеры расскажут на совместной пресс-конференции.
украина
россия
сша
красноармейск
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВстреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Ситуация на поле боя повлияет на результаты переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, пишет Responsible Statecraft.
"Достижения на земле могут оказаться решающими для успешного или провального исхода предстоящих дипломатических переговоров, возможно, особенно на Аляске в пятницу", — говорится в публикации.
Прибытие Лаврова на Аляску - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Лавров прибыл на Аляску в свитере с необычной надписью
Вчера, 09:37
Издание отмечает, что продвижение российских военных к Красноармейску в Донецкой области может стать отправной точкой для заключения сделки по Украине.
Путин и Трамп встретятся в Анкоридже в пятницу в 22:30 мск. Саммит пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Политики сначала пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций, далее переговоры продолжатся за рабочим завтраком.
Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, стороны также обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Лидеры обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.
Подписания документов во время встречи не ожидается. О достигнутых договоренностях лидеры расскажут на совместной пресс-конференции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Хутору тут не место: почему в переговорах на Аляске не может быть Европы
Вчера, 08:00
 
