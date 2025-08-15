https://ria.ru/20250815/vstrecha-2035440898.html

В США обратили внимание на важную деталь перед встречей Путина и Трампа

В США обратили внимание на важную деталь перед встречей Путина и Трампа - РИА Новости, 15.08.2025

В США обратили внимание на важную деталь перед встречей Путина и Трампа

Ситуация на поле боя повлияет на результаты переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, пишет Responsible Statecraft. РИА Новости, 15.08.2025

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Ситуация на поле боя повлияет на результаты переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, пишет Responsible Statecraft."Достижения на земле могут оказаться решающими для успешного или провального исхода предстоящих дипломатических переговоров, возможно, особенно на Аляске в пятницу", — говорится в публикации.Издание отмечает, что продвижение российских военных к Красноармейску в Донецкой области может стать отправной точкой для заключения сделки по Украине.Путин и Трамп встретятся в Анкоридже в пятницу в 22:30 мск. Саммит пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Политики сначала пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций, далее переговоры продолжатся за рабочим завтраком.Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, стороны также обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Лидеры обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.Подписания документов во время встречи не ожидается. О достигнутых договоренностях лидеры расскажут на совместной пресс-конференции.

