Рейтинг@Mail.ru
В Венгрии допустили снятие части санкций США с России - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:42 15.08.2025
https://ria.ru/20250815/vstrecha-2035435933.html
В Венгрии допустили снятие части санкций США с России
В Венгрии допустили снятие части санкций США с России - РИА Новости, 15.08.2025
В Венгрии допустили снятие части санкций США с России
Снятие какой-то части американских санкций с России может стать конкретным результатом встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске,... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T07:42:00+03:00
2025-08-15T07:42:00+03:00
в мире
россия
сша
аляска
дональд трамп
владимир путин
обсе
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131880/88/1318808813_0:110:1403:899_1920x0_80_0_0_461a0f3f8c9cef76fb9fbe62fe033cd4.jpg
ВЕНА, 15 авг - РИА Новости. Снятие какой-то части американских санкций с России может стать конкретным результатом встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, такое мнение выразил в комментарии для РИА Новости посол, доктор по теории международных отношений, экс-глава миссии наблюдателей ОБСЕ в России, член общественного совета Венгерской академии наук Дьёрдь Варга. "Я думаю, что и президент Трамп, и президент Путин заинтересованы в успехе этой встречи. Поэтому мы можем ожидать и конкретных результатов. Санкции являются любимыми игрушками президента Трампа. Только с 1 августа он наложил санкции на 90 стран. Я не исключаю, что снятие какой-то части американских санкций может стать конкретным результатом встречи и показателем доброй воли американской стороны в создании необходимых условий на восстановление доверия между двумя сверхдержавами", - сказал собеседник агентства. По его мнению, обе страны нуждаются в поддержке друг друга. "Сегодняшний мир стал очень сложным, с глобальными вызовами. Ни одна страна не может сказать, что может решить все вопросы стратегического значения сама, без поддержки и участия других", - заключил Варга. Встреча лидеров РФ и США запланирован в Анкоридже на Аляске 15 августа. В Белом доме ранее сообщили, что саммит России и США на Аляске будет сосредоточен на украинском конфликте, но лидеры обсудят и двусторонние отношения.
https://ria.ru/20250815/lavrov-2035434476.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131880/88/1318808813_30:0:1375:1009_1920x0_80_0_0_a9ab5af622aa96b2c44716812da6b2e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, аляска, дональд трамп, владимир путин, обсе, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, США, Аляска, Дональд Трамп, Владимир Путин, ОБСЕ, Встреча Путина и Трампа на Аляске
В Венгрии допустили снятие части санкций США с России

Посол Варга: снятие части санкций может стать итогом встречи Путина и Трампа

© РИА Новости / Михаил КлиментьевФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Читать ria.ru в
Дзен
ВЕНА, 15 авг - РИА Новости. Снятие какой-то части американских санкций с России может стать конкретным результатом встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, такое мнение выразил в комментарии для РИА Новости посол, доктор по теории международных отношений, экс-глава миссии наблюдателей ОБСЕ в России, член общественного совета Венгерской академии наук Дьёрдь Варга.
"Я думаю, что и президент Трамп, и президент Путин заинтересованы в успехе этой встречи. Поэтому мы можем ожидать и конкретных результатов. Санкции являются любимыми игрушками президента Трампа. Только с 1 августа он наложил санкции на 90 стран. Я не исключаю, что снятие какой-то части американских санкций может стать конкретным результатом встречи и показателем доброй воли американской стороны в создании необходимых условий на восстановление доверия между двумя сверхдержавами", - сказал собеседник агентства.
По его мнению, обе страны нуждаются в поддержке друг друга. "Сегодняшний мир стал очень сложным, с глобальными вызовами. Ни одна страна не может сказать, что может решить все вопросы стратегического значения сама, без поддержки и участия других", - заключил Варга.
Встреча лидеров РФ и США запланирован в Анкоридже на Аляске 15 августа. В Белом доме ранее сообщили, что саммит России и США на Аляске будет сосредоточен на украинском конфликте, но лидеры обсудят и двусторонние отношения.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Лавров рассказал о позиции России на переговорах Путина и Трампа
Вчера, 07:17
 
В миреРоссияСШААляскаДональд ТрампВладимир ПутинОБСЕВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала