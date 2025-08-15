https://ria.ru/20250815/vstrecha-2035435933.html
В Венгрии допустили снятие части санкций США с России
В Венгрии допустили снятие части санкций США с России - РИА Новости, 15.08.2025
В Венгрии допустили снятие части санкций США с России
Снятие какой-то части американских санкций с России может стать конкретным результатом встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске
ВЕНА, 15 авг - РИА Новости. Снятие какой-то части американских санкций с России может стать конкретным результатом встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, такое мнение выразил в комментарии для РИА Новости посол, доктор по теории международных отношений, экс-глава миссии наблюдателей ОБСЕ в России, член общественного совета Венгерской академии наук Дьёрдь Варга. "Я думаю, что и президент Трамп, и президент Путин заинтересованы в успехе этой встречи. Поэтому мы можем ожидать и конкретных результатов. Санкции являются любимыми игрушками президента Трампа. Только с 1 августа он наложил санкции на 90 стран. Я не исключаю, что снятие какой-то части американских санкций может стать конкретным результатом встречи и показателем доброй воли американской стороны в создании необходимых условий на восстановление доверия между двумя сверхдержавами", - сказал собеседник агентства. По его мнению, обе страны нуждаются в поддержке друг друга. "Сегодняшний мир стал очень сложным, с глобальными вызовами. Ни одна страна не может сказать, что может решить все вопросы стратегического значения сама, без поддержки и участия других", - заключил Варга. Встреча лидеров РФ и США запланирован в Анкоридже на Аляске 15 августа. В Белом доме ранее сообщили, что саммит России и США на Аляске будет сосредоточен на украинском конфликте, но лидеры обсудят и двусторонние отношения.
В Венгрии допустили снятие части санкций США с России
