Рейтинг@Mail.ru
Церковь просит о благословении встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
01:30 15.08.2025
https://ria.ru/20250815/vstrecha-2035415864.html
Церковь просит о благословении встречи Путина и Трампа
Церковь просит о благословении встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 15.08.2025
Церковь просит о благословении встречи Путина и Трампа
Русская Православная Церковь молит святого Германа Аляскинского благословить встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на его земле,... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T01:30:00+03:00
2025-08-15T01:30:00+03:00
религия
россия
сша
аляска
владимир путин
дональд трамп
русская православная церковь
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001509946_0:53:1880:1111_1920x0_80_0_0_5167703d9ab3b86c48c47e4053883710.jpg
ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Русская Православная Церковь молит святого Германа Аляскинского благословить встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на его земле, заявил РИА Новости управляющий делами канцелярии Архиерейского синода Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) протоиерей Серафим Ган. "Сегодня мы обращаемся к преподобному Герману, который принимает на своей территории президентов наших стран, уповая на помощь Божию и молитвенное заступничество Аляскинского чудотворца, первые шаги своего служения совершившего на Валааме", - сказал отец Серафим. Преподобный Герман – русский святой, который многие годы подвизался на Аляске и считается покровителем Америки. О встрече Путина и Трампа было объявлено 9 августа, когда православные в России и США празднуют его канонизацию. Отец Серафим напомнил, что многие события в истории России так или иначе были связаны с прославлениями святых и с молитвами к ним. "В 1964 году Русская Зарубежная Церковь прославила праведного Иоанна Кронштадтского с надеждой, что это послужит прекращению хрущевский гонений. А в 1981 году были прославлены новомученики, пострадавшие от богоборческой власти в ХХ веке, с надеждой на то, что эти святые вымолят возрождение веры и Отечества", - сказал священник. По его словам, действительно, вскоре после этих событий, "осенью 1964 года антирелигиозная кампания пошла на спад, а в середине 80-х началась "перестройка", Церкви разрешили широко отпраздновать 1000-летие Крещения Руси, ставшее началом возрождения веры". Кремль и Белый дом объявили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
https://ria.ru/20250809/evropa-2034360770.html
https://ria.ru/20250814/vstrecha-2035330384.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001509946_135:0:1682:1160_1920x0_80_0_0_ee919090e7004ba7fdc5873b07e2cf98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, русская православная церковь, встреча путина и трампа на аляске
Религия, Россия, США, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Русская православная церковь, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Церковь просит о благословении встречи Путина и Трампа

РПЦЗ просит святого Германа Аляскинского благословить встречу Путина и Трампа

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© Фото : Администрация Президента России
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Русская Православная Церковь молит святого Германа Аляскинского благословить встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на его земле, заявил РИА Новости управляющий делами канцелярии Архиерейского синода Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) протоиерей Серафим Ган.
"Сегодня мы обращаемся к преподобному Герману, который принимает на своей территории президентов наших стран, уповая на помощь Божию и молитвенное заступничество Аляскинского чудотворца, первые шаги своего служения совершившего на Валааме", - сказал отец Серафим.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
NYT: Европа обеспокоена переговорами Путина и Трампа по Украине
9 августа, 19:40
Преподобный Герман – русский святой, который многие годы подвизался на Аляске и считается покровителем Америки. О встрече Путина и Трампа было объявлено 9 августа, когда православные в России и США празднуют его канонизацию.
Отец Серафим напомнил, что многие события в истории России так или иначе были связаны с прославлениями святых и с молитвами к ним.
"В 1964 году Русская Зарубежная Церковь прославила праведного Иоанна Кронштадтского с надеждой, что это послужит прекращению хрущевский гонений. А в 1981 году были прославлены новомученики, пострадавшие от богоборческой власти в ХХ веке, с надеждой на то, что эти святые вымолят возрождение веры и Отечества", - сказал священник.
По его словам, действительно, вскоре после этих событий, "осенью 1964 года антирелигиозная кампания пошла на спад, а в середине 80-х началась "перестройка", Церкви разрешили широко отпраздновать 1000-летие Крещения Руси, ставшее началом возрождения веры".
Кремль и Белый дом объявили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
В Кремле отметили стремление Путина и Трампа к урегулированию на Украине
Вчера, 17:34
 
РелигияРоссияСШААляскаВладимир ПутинДональд ТрампРусская православная церковьВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала