https://ria.ru/20250815/voyna-2035480821.html
Саммит на Аляске знаменует прекращение холодной войны, считает эксперт
Саммит на Аляске знаменует прекращение холодной войны, считает эксперт - РИА Новости, 15.08.2025
Саммит на Аляске знаменует прекращение холодной войны, считает эксперт
Встреча на Аляске знаменует прекращение холодной войны между США и Россией для установления долгосрочного мира, заявила РИА Новости экс-сенатор от Крыма, член... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T11:49:00+03:00
2025-08-15T11:49:00+03:00
2025-08-15T11:52:00+03:00
в мире
россия
сша
аляска
ольга ковитиди
владимир путин
дональд трамп
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001509946_0:53:1880:1111_1920x0_80_0_0_5167703d9ab3b86c48c47e4053883710.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Встреча на Аляске знаменует прекращение холодной войны между США и Россией для установления долгосрочного мира, заявила РИА Новости экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована в Анкоридже на Аляске в эту пятницу. Центральной темой встречи станет урегулирование украинского кризиса, сообщил помощник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков. "Аляске суждено изменить вектор мировой политики. Холодная война между США и Россией подходит к своему завершению. Наступает новый период двусторонних отношений. Брюссель и Лондон вынуждены будут с этим считаться", - сказала Ковитиди. По ее словам, главным является сам факт двусторонней встречи и диалог президентов России и США во имя мира. "Вопросов для обсуждения намного больше нежели Украина. Заставив Украину прекратить военный конфликт, США и Россия могут спасти Европу и мир от войны. Встреча на Аляске - это первый шаг к установлению долгосрочного мира", - сказала Ковитиди. По ее словам, важно помнить первопричину кризиса на Украине - госпереворот, приведший к критически опасному политическому кризису и кровопролитному противостоянию в центре Европы. "Быстро вопрос не решить, но решать надо: гибнут люди, есть потери среди мирного населения. Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске - это начало, основа к решению этой проблемы", - сказала Ковитиди. При этом, по ее словам, Украина в лице Владимира Зеленского всячески противится реальному, долгосрочному миру. "Очевидно, что Аляской дело не закончится, но главным в этом является сам факт двусторонней встречи и диалог президентов России и США. Встреча на Аляске - это проявление политической воли России и США для достижения долгосрочного мира", - подчеркнула Ковитиди.
https://ria.ru/20250815/alyaska-2035397867.html
https://ria.ru/20250815/lavrov-2035448392.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001509946_135:0:1682:1160_1920x0_80_0_0_ee919090e7004ba7fdc5873b07e2cf98.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, аляска, ольга ковитиди, владимир путин, дональд трамп, совет федерации рф
В мире, Россия, США, Аляска, Ольга Ковитиди, Владимир Путин, Дональд Трамп, Совет Федерации РФ
Саммит на Аляске знаменует прекращение холодной войны, считает эксперт
Ковитиди: встреча Путина и Трампа знаменует прекращение холодной войны РФ и США