Саммит на Аляске знаменует прекращение холодной войны, считает эксперт

Саммит на Аляске знаменует прекращение холодной войны, считает эксперт - РИА Новости, 15.08.2025

Саммит на Аляске знаменует прекращение холодной войны, считает эксперт

15.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Встреча на Аляске знаменует прекращение холодной войны между США и Россией для установления долгосрочного мира, заявила РИА Новости экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована в Анкоридже на Аляске в эту пятницу. Центральной темой встречи станет урегулирование украинского кризиса, сообщил помощник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков. "Аляске суждено изменить вектор мировой политики. Холодная война между США и Россией подходит к своему завершению. Наступает новый период двусторонних отношений. Брюссель и Лондон вынуждены будут с этим считаться", - сказала Ковитиди. По ее словам, главным является сам факт двусторонней встречи и диалог президентов России и США во имя мира. "Вопросов для обсуждения намного больше нежели Украина. Заставив Украину прекратить военный конфликт, США и Россия могут спасти Европу и мир от войны. Встреча на Аляске - это первый шаг к установлению долгосрочного мира", - сказала Ковитиди. По ее словам, важно помнить первопричину кризиса на Украине - госпереворот, приведший к критически опасному политическому кризису и кровопролитному противостоянию в центре Европы. "Быстро вопрос не решить, но решать надо: гибнут люди, есть потери среди мирного населения. Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске - это начало, основа к решению этой проблемы", - сказала Ковитиди. При этом, по ее словам, Украина в лице Владимира Зеленского всячески противится реальному, долгосрочному миру. "Очевидно, что Аляской дело не закончится, но главным в этом является сам факт двусторонней встречи и диалог президентов России и США. Встреча на Аляске - это проявление политической воли России и США для достижения долгосрочного мира", - подчеркнула Ковитиди.

