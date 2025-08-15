https://ria.ru/20250815/volodin-2035437416.html

Володин и депутаты Госдумы почтили память советских воинов в КНДР

Володин и депутаты Госдумы почтили память советских воинов в КНДР - РИА Новости, 15.08.2025

Володин и депутаты Госдумы почтили память советских воинов в КНДР

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и депутаты ГД почтили память советских воинов, сражавшихся за освобождение Корейского полуострова от японского... РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T07:57:00+03:00

2025-08-15T07:57:00+03:00

2025-08-15T10:52:00+03:00

в мире

корейский полуостров

пхеньян

кндр (северная корея)

вячеслав володин

ким чен ын

цой рен хэ

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035469353_0:167:3116:1920_1920x0_80_0_0_08b62e8c5d9cb73339d27e5f489bd335.jpg

ПХЕНЬЯН, 15 авг - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и депутаты ГД почтили память советских воинов, сражавшихся за освобождение Корейского полуострова от японского колониального господства в 1945 году, они возложили венок и цветы к монументу Освобождения ("Хэбантхап") в Пхеньяне, почтив память советских солдат и офицеров минутой молчания. 30-метровая гранитная стела, увенчанная красной звездой, была установлена в центре Пхеньяна на сопке Моранбон в 1946 году в знак благодарности корейского народа советским воинам. На барельефе изображены плечом к плечу советский солдат и патриот Кореи. У подножия обелиска высечены две надписи на русском и корейском языках. Также Володин совместно с делегацией возложили цветы к памятнику павшим воинам на Советском мемориальном кладбище, где покоятся погибшие за освобождение Корейского полуострова солдаты и офицеры Красной армии, и к мемориальной плите, увековечивающей подвиг советских летчиков, защищавших небо в 1950-1953 годах. Председатель Госдумы поблагодарил руководство КНДР и корейский народ за уважение к общей истории, бережное отношение к мемориалам и захоронениям советских воинов, отметив важность защиты и сохранения исторической памяти о подвигах солдат и офицеров. Володин во главе делегации Госдумы находится с официальным визитом в Корейской Народно-Демократической Республике по приглашению Верховного народного совета страны. Накануне состоялись встречи председателя Госдумы с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном. Ранее Володин обсудил новые форматы межпарламентского взаимодействия с председателем президиума Верховного народного совета республики Цой Рён Хэ.

https://ria.ru/20250815/kontsert-2035430617.html

https://ria.ru/20250814/volodin-2035160000.html

корейский полуостров

пхеньян

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, корейский полуостров, пхеньян, кндр (северная корея), вячеслав володин, ким чен ын, цой рен хэ, госдума рф