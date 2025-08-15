Володин и депутаты Госдумы почтили память советских воинов в КНДР
Володин и депутаты Госдумы почтили память советских солдат в Пхеньяне
© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин и депутаты Госдумы на церемонии возложения венка к монументу Освобождения в Пхеньяне
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин и депутаты Госдумы на церемонии возложения венка к монументу Освобождения в Пхеньяне
ПХЕНЬЯН, 15 авг - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и депутаты ГД почтили память советских воинов, сражавшихся за освобождение Корейского полуострова от японского колониального господства в 1945 году, они возложили венок и цветы к монументу Освобождения ("Хэбантхап") в Пхеньяне, почтив память советских солдат и офицеров минутой молчания.
30-метровая гранитная стела, увенчанная красной звездой, была установлена в центре Пхеньяна на сопке Моранбон в 1946 году в знак благодарности корейского народа советским воинам. На барельефе изображены плечом к плечу советский солдат и патриот Кореи. У подножия обелиска высечены две надписи на русском и корейском языках.
Также Володин совместно с делегацией возложили цветы к памятнику павшим воинам на Советском мемориальном кладбище, где покоятся погибшие за освобождение Корейского полуострова солдаты и офицеры Красной армии, и к мемориальной плите, увековечивающей подвиг советских летчиков, защищавших небо в 1950-1953 годах.
Володин во главе делегации Госдумы находится с официальным визитом в Корейской Народно-Демократической Республике по приглашению Верховного народного совета страны. Накануне состоялись встречи председателя Госдумы с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном. Ранее Володин обсудил новые форматы межпарламентского взаимодействия с председателем президиума Верховного народного совета республики Цой Рён Хэ.
