Российские военные за неделю поразили объекты ВПК Украины и ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:27 15.08.2025
Российские военные за неделю поразили объекты ВПК Украины и ВСУ
Российские военные за неделю нанесли поражение объектам ВПК Украины и ВСУ, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 15.08.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли поражение объектам ВПК Украины и ВСУ, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. "С 9 по 15 августа текущего года оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены объекты военно-промышленного комплекса Украины и транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, склады боеприпасов, места сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, центры подготовки и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников", - говорится в сводке военного ведомства.
безопасность, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Ракета, выпущенная по объектам военной инфраструктуры ВСУ
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли поражение объектам ВПК Украины и ВСУ, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"С 9 по 15 августа текущего года оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены объекты военно-промышленного комплекса Украины и транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, склады боеприпасов, места сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, центры подготовки и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников", - говорится в сводке военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
