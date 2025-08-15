https://ria.ru/20250815/voennye-2035504045.html
Российские военные за неделю поразили объекты ВПК Украины и ВСУ
Российские военные за неделю нанесли поражение объектам ВПК Украины и ВСУ, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли поражение объектам ВПК Украины и ВСУ, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. "С 9 по 15 августа текущего года оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены объекты военно-промышленного комплекса Украины и транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, склады боеприпасов, места сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, центры подготовки и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников", - говорится в сводке военного ведомства.
украина
