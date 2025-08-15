https://ria.ru/20250815/vitse-prezident-2035629584.html
Вэнс молится о мире в преддверии встречи Путина и Трампа
Вэнс молится о мире в преддверии встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 15.08.2025
Вэнс молится о мире в преддверии встречи Путина и Трампа
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что молится о достижении мира в преддверии встречи президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T21:00:00+03:00
2025-08-15T21:00:00+03:00
2025-08-15T21:00:00+03:00
в мире
сша
аляска
россия
дональд трамп
владимир путин
юрий ушаков
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028535839_0:64:3071:1791_1920x0_80_0_0_27e1ad725626cf7bca10330ba00ab4ab.jpg
ВАШИНГТОН, 15 авг – РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что молится о достижении мира в преддверии встречи президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. "Молюсь о мире в предстоящие дни", — написал он в соцсети X. Также Вэнс поблагодарил президента США за его лидирующую роль. "Благодарен президенту Трампу за его лидерство сегодня, когда он направляется на Аляску для встречи с президентом России Путиным", - добавил вице-президент США. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.
https://ria.ru/20250815/peskov-2035602051.html
сша
аляска
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028535839_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_950c6652fa11e8dce16d752f11de2b15.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, аляска, россия, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков, встреча путина и трампа на аляске
В мире, США, Аляска, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Вэнс молится о мире в преддверии встречи Путина и Трампа
Вице-президент США Вэнс заявил, что молится о достижении мира в предстоящие дни