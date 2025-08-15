https://ria.ru/20250815/vitse-prezident-2035629584.html

Вэнс молится о мире в преддверии встречи Путина и Трампа

Вэнс молится о мире в преддверии встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 15.08.2025

Вэнс молится о мире в преддверии встречи Путина и Трампа

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что молится о достижении мира в преддверии встречи президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. РИА Новости, 15.08.2025

ВАШИНГТОН, 15 авг – РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что молится о достижении мира в преддверии встречи президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. "Молюсь о мире в предстоящие дни", — написал он в соцсети X. Также Вэнс поблагодарил президента США за его лидирующую роль. "Благодарен президенту Трампу за его лидерство сегодня, когда он направляется на Аляску для встречи с президентом России Путиным", - добавил вице-президент США. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.

