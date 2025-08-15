Рейтинг@Mail.ru
Вэнс молится о мире в преддверии встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:00 15.08.2025
https://ria.ru/20250815/vitse-prezident-2035629584.html
Вэнс молится о мире в преддверии встречи Путина и Трампа
Вэнс молится о мире в преддверии встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 15.08.2025
Вэнс молится о мире в преддверии встречи Путина и Трампа
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что молится о достижении мира в преддверии встречи президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T21:00:00+03:00
2025-08-15T21:00:00+03:00
в мире
сша
аляска
россия
дональд трамп
владимир путин
юрий ушаков
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028535839_0:64:3071:1791_1920x0_80_0_0_27e1ad725626cf7bca10330ba00ab4ab.jpg
ВАШИНГТОН, 15 авг – РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что молится о достижении мира в преддверии встречи президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. "Молюсь о мире в предстоящие дни", — написал он в соцсети X. Также Вэнс поблагодарил президента США за его лидирующую роль. "Благодарен президенту Трампу за его лидерство сегодня, когда он направляется на Аляску для встречи с президентом России Путиным", - добавил вице-президент США. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.
https://ria.ru/20250815/peskov-2035602051.html
сша
аляска
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028535839_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_950c6652fa11e8dce16d752f11de2b15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, аляска, россия, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков, встреча путина и трампа на аляске
В мире, США, Аляска, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Вэнс молится о мире в преддверии встречи Путина и Трампа

Вице-президент США Вэнс заявил, что молится о достижении мира в предстоящие дни

© AP Photo / Jacquelyn MartinВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 15 авг – РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что молится о достижении мира в преддверии встречи президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным.
"Молюсь о мире в предстоящие дни", — написал он в соцсети X.
Также Вэнс поблагодарил президента США за его лидирующую роль.
"Благодарен президенту Трампу за его лидерство сегодня, когда он направляется на Аляску для встречи с президентом России Путиным", - добавил вице-президент США.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.
Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
В Кремле рассказали, сколько продлятся переговоры Путина и Трампа
Вчера, 18:08
 
В миреСШААляскаРоссияДональд ТрампВладимир ПутинЮрий УшаковВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала