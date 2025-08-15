Рейтинг@Mail.ru
Два новых вида птиц обнаружены на острове Фуругельма в Приморье
Хорошие новости
 
04:49 15.08.2025
Два новых вида птиц обнаружены на острове Фуругельма в Приморье
Два новых вида птиц обнаружены на острове Фуругельма в Приморье - РИА Новости, 15.08.2025
Два новых вида птиц обнаружены на острове Фуругельма в Приморье
Учёные Дальневосточного морского заповедника обнаружили два новых вида птиц на острове Фуругельма, сообщает объединенная дирекция заповедников "Земля леопарда". РИА Новости, 15.08.2025
хорошие новости
общество
россия
китай
приморский край
дальневосточный морской заповедник
ВЛАДИВОСТОК, 15 авг - РИА Новости. Учёные Дальневосточного морского заповедника обнаружили два новых вида птиц на острове Фуругельма, сообщает объединенная дирекция заповедников "Земля леопарда". "Два новых вида птиц обнаружены в Дальневосточном морском заповеднике. Оба новых для заповедной фауны вида были обнаружены учёными на острове Фуругельма - самом южном острове России - в рамках плановых орнитологических наблюдений", - говорится в сообщении. Каменка-плешанка (Oenanthe pleschanka) представляет собой небольшую птицу, относящуюся к отряду воробьинообразных. Внешне самки и молодые особи напоминают полевого воробья, отличаясь от него лишь размерами. Обнаружение этого вида в Дальневосточном морском заповеднике является первым за 47 лет его существования. Особую ценность для учёных представляет то, что естественная восточная граница распространения этой птицы находится в северо-восточном Китае. В Приморье она появляется исключительно редко, лишь в единичных случаях, что делает её обнаружение здесь уникальным событием. Редкость японской зарианки (Luscinia akahige) подтверждается лишь четырьмя известными фиксациями в Приморском крае, в то время как её основной российский ареал ограничен югом Сахалина и южными Курилами. На острове Фуругельма, в низовье островного ключа, учёные наблюдали поющего самца. Этот самец редко появлялся на глаза, но демонстрировал активную реакцию на проигрывание орнитологами записей пения своего вида. Дальневосточный морской биосферный заповедник учрежден в 1978 году для сохранения в первозданном виде природной среды залива Петра Великого, богатейшего по составу морской и островной флоры и фауны в России. В 2003 году территория получила статус биосферного резервата. С 2021 года находится под управлением дирекции заповедников "Земля леопарда". На островах заповедника ежегодно размножается пятнистая нерпа. В охраняемых водах обитают мохнатоголовые морские собачки и акула катран, китообразные, малые полосатики, дельфины и косатки, тропические рыбы: рыба-сабля, летучие рыбы, ядовитая собака-рыба (фугу), спинороги. В заповеднике находится самый южный остров России - остров Фуругельма - единственное в стране место гнездования малой колпицы, одной из редчайших птиц в мире. Также только здесь гнездится желтоклювая цапля.
Два новых вида птиц обнаружены на острове Фуругельма в Приморье

Ученые обнаружили два новых вида птиц на острове Фуругельма в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 15 авг - РИА Новости. Учёные Дальневосточного морского заповедника обнаружили два новых вида птиц на острове Фуругельма, сообщает объединенная дирекция заповедников "Земля леопарда".
"Два новых вида птиц обнаружены в Дальневосточном морском заповеднике. Оба новых для заповедной фауны вида были обнаружены учёными на острове Фуругельма - самом южном острове России - в рамках плановых орнитологических наблюдений", - говорится в сообщении.
Каменка-плешанка (Oenanthe pleschanka) представляет собой небольшую птицу, относящуюся к отряду воробьинообразных. Внешне самки и молодые особи напоминают полевого воробья, отличаясь от него лишь размерами. Обнаружение этого вида в Дальневосточном морском заповеднике является первым за 47 лет его существования.
Особую ценность для учёных представляет то, что естественная восточная граница распространения этой птицы находится в северо-восточном Китае. В Приморье она появляется исключительно редко, лишь в единичных случаях, что делает её обнаружение здесь уникальным событием.
Редкость японской зарианки (Luscinia akahige) подтверждается лишь четырьмя известными фиксациями в Приморском крае, в то время как её основной российский ареал ограничен югом Сахалина и южными Курилами. На острове Фуругельма, в низовье островного ключа, учёные наблюдали поющего самца. Этот самец редко появлялся на глаза, но демонстрировал активную реакцию на проигрывание орнитологами записей пения своего вида.
Дальневосточный морской биосферный заповедник учрежден в 1978 году для сохранения в первозданном виде природной среды залива Петра Великого, богатейшего по составу морской и островной флоры и фауны в России. В 2003 году территория получила статус биосферного резервата. С 2021 года находится под управлением дирекции заповедников "Земля леопарда". На островах заповедника ежегодно размножается пятнистая нерпа. В охраняемых водах обитают мохнатоголовые морские собачки и акула катран, китообразные, малые полосатики, дельфины и косатки, тропические рыбы: рыба-сабля, летучие рыбы, ядовитая собака-рыба (фугу), спинороги. В заповеднике находится самый южный остров России - остров Фуругельма - единственное в стране место гнездования малой колпицы, одной из редчайших птиц в мире. Также только здесь гнездится желтоклювая цапля.
