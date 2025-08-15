https://ria.ru/20250815/vid-2035426555.html

Два новых вида птиц обнаружены на острове Фуругельма в Приморье

Два новых вида птиц обнаружены на острове Фуругельма в Приморье - РИА Новости, 15.08.2025

Два новых вида птиц обнаружены на острове Фуругельма в Приморье

Учёные Дальневосточного морского заповедника обнаружили два новых вида птиц на острове Фуругельма, сообщает объединенная дирекция заповедников "Земля леопарда". РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T04:49:00+03:00

2025-08-15T04:49:00+03:00

2025-08-15T04:49:00+03:00

хорошие новости

общество

россия

китай

приморский край

дальневосточный морской заповедник

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035426112_0:36:1280:756_1920x0_80_0_0_c7009d3d717544719bc1a4c5c565876e.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 15 авг - РИА Новости. Учёные Дальневосточного морского заповедника обнаружили два новых вида птиц на острове Фуругельма, сообщает объединенная дирекция заповедников "Земля леопарда". "Два новых вида птиц обнаружены в Дальневосточном морском заповеднике. Оба новых для заповедной фауны вида были обнаружены учёными на острове Фуругельма - самом южном острове России - в рамках плановых орнитологических наблюдений", - говорится в сообщении. Каменка-плешанка (Oenanthe pleschanka) представляет собой небольшую птицу, относящуюся к отряду воробьинообразных. Внешне самки и молодые особи напоминают полевого воробья, отличаясь от него лишь размерами. Обнаружение этого вида в Дальневосточном морском заповеднике является первым за 47 лет его существования. Особую ценность для учёных представляет то, что естественная восточная граница распространения этой птицы находится в северо-восточном Китае. В Приморье она появляется исключительно редко, лишь в единичных случаях, что делает её обнаружение здесь уникальным событием. Редкость японской зарианки (Luscinia akahige) подтверждается лишь четырьмя известными фиксациями в Приморском крае, в то время как её основной российский ареал ограничен югом Сахалина и южными Курилами. На острове Фуругельма, в низовье островного ключа, учёные наблюдали поющего самца. Этот самец редко появлялся на глаза, но демонстрировал активную реакцию на проигрывание орнитологами записей пения своего вида. Дальневосточный морской биосферный заповедник учрежден в 1978 году для сохранения в первозданном виде природной среды залива Петра Великого, богатейшего по составу морской и островной флоры и фауны в России. В 2003 году территория получила статус биосферного резервата. С 2021 года находится под управлением дирекции заповедников "Земля леопарда". На островах заповедника ежегодно размножается пятнистая нерпа. В охраняемых водах обитают мохнатоголовые морские собачки и акула катран, китообразные, малые полосатики, дельфины и косатки, тропические рыбы: рыба-сабля, летучие рыбы, ядовитая собака-рыба (фугу), спинороги. В заповеднике находится самый южный остров России - остров Фуругельма - единственное в стране место гнездования малой колпицы, одной из редчайших птиц в мире. Также только здесь гнездится желтоклювая цапля.

https://ria.ru/20250508/sotrudnichestvo-2015862796.html

https://ria.ru/20250724/otdykh-2031030195.html

россия

китай

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, китай, приморский край, дальневосточный морской заповедник