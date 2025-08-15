https://ria.ru/20250815/veterany-2035496656.html

Корпорация МСП: ветераны СВО чаще открывают бизнес в сфере услуг и туризма

РИА Новости, 15.08.2025

Корпорация МСП: ветераны СВО чаще открывают бизнес в сфере услуг и туризма

По данным Корпорации МСП, более 80% ветеранов СВО хотят открыть свой бизнес в сферах услуг, общепита, туризма и сельского хозяйства, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.08.2025

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. По данным Корпорации МСП, более 80% ветеранов СВО хотят открыть свой бизнес в сферах услуг, общепита, туризма и сельского хозяйства, сообщает пресс-служба федерального института развития. Такие предпринимательские преференции продемонстрировали участники федеральной программы "СВОй бизнес" для ветеранов спецоперации и членов их семей, участниками которой уже стали почти 300 человек из 13 регионов России. В этом году программа пройдет в 45 субъектах. Проект организован и реализуется "Единой Россией", "Опорой России" и Корпорацией МСП. Подать заявку на участие можно через цифровую платформу МСП.РФ. "Поддержка ветеранов спецоперации и членов их семей сегодня является одним из государственных приоритетов. Очень важно, чтобы лидеры в своих отраслях, профильные институты развития и крупные общественные объединения реализовывали такие специальные программы, которые бы позволяли нашим защитникам Родины реализовать себя в новой сфере. Тем более сегодня государство реализует комплекс мер поддержки, в том числе и по льготному микрофинансированию участников спецоперации на открытие своего дела. Средняя ставка по стране сейчас составляет 3,4%, а в некоторых регионах - 1%", – заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, его слова приводятся на сайте министерства экономического развития РФ. По ставке 1% предприниматели-участники СВО могут получить средства в государственных микрофинансовых организациях Республики Татарстан и Пермского края. Под 4,5% – в Орловской области, 5% – в Республике Крым, 5,25% – в Омской области. Суммарно с начала года на таких условиях было привлечено более 270 миллионов рублей через цифровую платформу МСП.РФ. Также для ветеранов СВО действует специальная программа Корпорации МСП, которая помогает привлечь заемное финансирование в случаях отсутствия или нехватки залогового обеспечения. Совместная гарантия региональных гарантийных организаций и Корпорации МСП в объеме до 90% предоставляется в качестве обеспечения для займов до 5 миллионов рублей в государственных микрофинансовых организациях и для банковских кредитов до 50 миллионов. "Проект "СВОй бизнес" стартовал в феврале этого года, а значит мы уже перешагнули временной экватор проекта. Некоторые регионы, например, Дагестан, уже проводят программу для второго потока участников. То есть инициатива востребована. И что важно – участники хотят не просто стать предпринимателями, они хотят сделать жизнь в своем регионе лучше. Кто-то хочет открыть гостиницу и показать всей стране, насколько красив его город. Кто-то мечтает о детском кафе в парке. А для кого-то важно развивать фермерство и производить экологически чистые продукты. По нашим оценкам, на сферу услуг приходится около 40% от всех проектов. Порядка 15% – это общепит, 11% – туризм и 7% – сельское хозяйство", – рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Суммарно четверть заявок на проекте "СВОй бизнес" посвящены общепиту (14%) и турбизнесу (11%). Больше всего их в Республике Дагестан. Это и базы отдыха, и кофейни, и кафе быстрого питания. Из необычных – дайвинг-центр на берегу моря и турбаза для отдыха с питомцами в Приморском крае. Например, ветеран четырех "горячих точек" Алексей Шуйчиков из Рязанской области вместе с женой готовят свежую выпечку, которую продают в небольшом павильоне. Алексей пришел на проект, чтобы самостоятельно написать бизнес-план по дальнейшему развитию бизнеса. По его словам, обучение в течении недели помогло ему понять и системно разложить то, к чему он пришел в течение двух лет ведения собственного дела. В результате он зарегистрировался как ИП и продолжает развитие проекта. Также ветераны спецоперации рассматривают возможность создания и развития крестьянско-фермерского хозяйства или бизнеса, связанного с сельским хозяйством (7%). Здесь выращивание и реализация мяса птицы, разведение крупного и мелкого рогатого скота, экофермы, рыболовное хозяйство и так далее.

