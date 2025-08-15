Столетний ветеран из США прокомментировал встречу Путина и Трампа

https://ria.ru/20250815/veteran-2035423174.html

ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Есть надежда на то, что предстоящая в пятницу встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа послужит улучшению взаимопонимания между двумя странами, заявил РИА Новости американский ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон. "Всё, что мы можем, это надеяться, что встреча пройдёт спокойно, и что мы придём к пониманию того, как жить в мире и, возможно, даже дружить", - сказал Кон. Ветеран, которому недавно исполнилось 100 лет, участвовал в знаменитой Встрече на Эльбе советских и американских войск в апреле 1945 года. Кон не стал проводить параллели между встречей союзников в Германии в 1945 году и предстоящим саммитом двух лидеров на Аляске. По его словам, тогда и сейчас сложились разные ситуации. "Наша Встреча на Эльбе увенчала годы совместной борьбы с общим врагом. Сейчас ситуация другая, и большую часть времени мы находимся в состоянии конфронтации", - сказал ветеран. Кон выразил уверенность в том, что Трамп действительно хочет улучшения отношений с Россией. "Но к сожалению, сейчас он слишком заинтересован в пошлинах, и это может легко вызвать разногласия. Я надеюсь, что ситуация с пошлинами в отношении России разрешится приемлемым соглашением, как это уже было с некоторыми другими странами", - добавил Кон. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.

