Жесткий ультиматум: Пугачева и Вайкуле ополчились на Кремль

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости, Лев Северинов. Две легенды советской эстрады оказались в центре грандиозного скандала после выступления на фестивале в Юрмале. Одна фраза о помощи Украине обернулась риском потерять все. Многолетняя дружба звезд дала трещину. Что произошло на самом деле за кулисами "Рандеву" и почему Алла Борисовна больше не фотографируется с латвийской коллегой?Роковая фраза в ЮрмалеФестиваль "Рандеву" в июле этого года должен был стать очередным триумфом Лаймы Вайкуле. Юрмала, знакомые лица, привычная атмосфера ностальгии по уютному прошлому. Но одно интервью латвийскому телевидению изменило все.На вопрос журналиста о том, может ли музыка способствовать миру, Вайкуле сначала назвала себя пацифистом и призвала все страны к миру. А затем добавила с улыбкой: "А лучше дайте оружие Украине".Слова прозвучали во время мероприятия с бюджетом 2 миллиона евро, где собирали средства для украинской армии.Гнев из МосквыРеакция в российских властных кругах не заставила себя ждать. Telegram-канал "Конспиролог#1" сообщил, что заявление Вайкуле стало последней каплей для чиновников, которых уже давно раздражала открытая поддержка артистками украинской позиции.Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин потребовал уголовного наказания для певицы за "оправдание терроризма". По его мнению, Вайкуле работает на западные спецслужбы и выполняет их прямые указания."Все делает непосредственно по указанию Запада", — заявил Бородин в интервью ТВЦ, призвав объявить артистку в международный розыск.Ловушка для ПримадонныНекоторые источники утверждают, что Пугачева приехала в Юрмалу не столько по дружбе, сколько в попытке "отбелить" свою репутацию в Европе. Якобы фестиваль "Рандеву" в Латвии уже называют "русофобским шабашем", где Вайкуле собирает исключительно артистов, открыто критикующих Россию.Партия "Национальный альянс" требовала отменить мероприятие из-за присутствия российских звезд, даже тех, кто выступает против войны. Это поставило Лайму в неловкое положение и усилило напряжение между подругами.Присутствовавшая в зале Алла Пугачева оказалась в двойственном положении: пока ее мужа Максима Галкина зрители встречали тепло, саму Примадонну фактически бойкотировали.За кулисами Примадонна демонстрировала явное недовольство. Заметив очередную группу журналистов, она раздраженно выпалила: "Да что ж такое-то! Опять фотосессия!" и пригрозила: "Попробуйте меня только снять плохо!"Ультиматум без права выбораСогласно источникам в административных кругах, двум звездам был выставлен жесткий ультиматум: либо они прекращают публично поддерживать Украину, либо получают статус иноагентов с соответствующими последствиями.Под угрозой оказалось не только реноме артисток, но и их российское имущество. Неподтвержденные данные указывают на возможность конфискации недвижимости в случае продолжения "антироссийской деятельности".В списке потенциальных кандидатов на "отмену" инсайдеры называют также Валерия Меладзе, который, по информации источников, начал потихоньку возвращать свои бизнесы в Россию через подставных лиц.Трещина в многолетней дружбеВнимательные наблюдатели заметили странность в поведении давних подруг во время фестиваля. Впервые за много лет Пугачева не стала традиционно фотографироваться с Вайкуле. Более того, Примадонна демонстративно села в дальнем углу зала — пользователи соцсетей иронично окрестили ее место "VIP-табуреткой".Алла вела себя крайне отстраненно, почти не общалась с хозяйкой мероприятия и периодически тяжело вздыхала: "Господи!", когда кто-то из зрителей выкрикивал ее имя.По данным СМИ, причиной размолвки стала история с дочерью Пугачевой Кристиной Орбакайте. Артистке без объяснения причин запретили въезд в Латвию, из-за чего она отменила гастроли и понесла многомиллионные убытки.Вайкуле объяснила ситуацию с Орбакайте тем, что латвийские власти приняли решение "на эмоциях". Однако в кулуарах поговаривают о более прозаичных мотивах — желании не делиться гонорарами с российскими звездами и сохранить "Рандеву" как личную площадку для заработка.Неподтвержденные источники сообщают, что часть бюджета фестиваля могла пойти на личные нужды Вайкуле, включая содержание ее особняка в Юрмале. Особенно болезненной для Пугачевой стала информация о том, что ей предложили выступить за символическую плату — унизительное предложение для артистки, привыкшей к миллионным гонорарам.Миллиардный замок на конуСерьезные последствия могут ожидать Аллу Пугачеву. Ее замок в подмосковных Грязях, оцениваемый экспертами в миллиард рублей, может стать объектом конфискации в рамках нового законодательства об иноагентах.Принятый Госдумой в марте закон существенно упростил процедуру изъятия имущества у лиц, признанных "поддерживающими врагов России". Неподтвержденные источники сообщают о попытках Пугачевой тайно продать недвижимость через посредников в ОАЭ, но сделка якобы сорвалась из-за санкционных ограничений.Пока Примадонна тяжело вздыхала на юрмальском фестивале, в российских Telegram-каналах уже обсуждали символичность передачи "предательского замка" государству для детского дома или музея.Актриса Яна Поплавская в своем канале призвала власти "не прощать предателей" и "уважать горе людей, потерявших близких". Общественное мнение раскололось между теми, кто требует жестких мер против "антироссийских артистов", хочет "наказать предательниц", другие смеются над "бабушками-бунтарками".Две женщины, некогда воплощавшие собой целую эпоху советской эстрады, оказались перед выбором между принципами и материальным благополучием. Их решение может стать финалом не только карьер, но и одной из самых известных дружб в отечественном шоу-бизнесе.

