Рейтинг@Mail.ru
Жесткий ультиматум: Пугачева и Вайкуле ополчились на Кремль - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
19:10 15.08.2025
https://ria.ru/20250815/ultimatum-2035576235.html
Жесткий ультиматум: Пугачева и Вайкуле ополчились на Кремль
Жесткий ультиматум: Пугачева и Вайкуле ополчились на Кремль - РИА Новости, 15.08.2025
Жесткий ультиматум: Пугачева и Вайкуле ополчились на Кремль
Две легенды советской эстрады оказались в центре грандиозного скандала после выступления на фестивале в Юрмале. Одна фраза о помощи Украине обернулась риском... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T19:10:00+03:00
2025-08-15T19:10:00+03:00
шоубиз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155693/39/1556933957_0:165:468:428_1920x0_80_0_0_3eb7819f8877397d43559fc2f371a8bd.jpg
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости, Лев Северинов. Две легенды советской эстрады оказались в центре грандиозного скандала после выступления на фестивале в Юрмале. Одна фраза о помощи Украине обернулась риском потерять все. Многолетняя дружба звезд дала трещину. Что произошло на самом деле за кулисами "Рандеву" и почему Алла Борисовна больше не фотографируется с латвийской коллегой?Роковая фраза в ЮрмалеФестиваль "Рандеву" в июле этого года должен был стать очередным триумфом Лаймы Вайкуле. Юрмала, знакомые лица, привычная атмосфера ностальгии по уютному прошлому. Но одно интервью латвийскому телевидению изменило все.На вопрос журналиста о том, может ли музыка способствовать миру, Вайкуле сначала назвала себя пацифистом и призвала все страны к миру. А затем добавила с улыбкой: "А лучше дайте оружие Украине".Слова прозвучали во время мероприятия с бюджетом 2 миллиона евро, где собирали средства для украинской армии.Гнев из МосквыРеакция в российских властных кругах не заставила себя ждать. Telegram-канал "Конспиролог#1" сообщил, что заявление Вайкуле стало последней каплей для чиновников, которых уже давно раздражала открытая поддержка артистками украинской позиции.Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин потребовал уголовного наказания для певицы за "оправдание терроризма". По его мнению, Вайкуле работает на западные спецслужбы и выполняет их прямые указания."Все делает непосредственно по указанию Запада", — заявил Бородин в интервью ТВЦ, призвав объявить артистку в международный розыск.Ловушка для ПримадонныНекоторые источники утверждают, что Пугачева приехала в Юрмалу не столько по дружбе, сколько в попытке "отбелить" свою репутацию в Европе. Якобы фестиваль "Рандеву" в Латвии уже называют "русофобским шабашем", где Вайкуле собирает исключительно артистов, открыто критикующих Россию.Партия "Национальный альянс" требовала отменить мероприятие из-за присутствия российских звезд, даже тех, кто выступает против войны. Это поставило Лайму в неловкое положение и усилило напряжение между подругами.Присутствовавшая в зале Алла Пугачева оказалась в двойственном положении: пока ее мужа Максима Галкина зрители встречали тепло, саму Примадонну фактически бойкотировали.За кулисами Примадонна демонстрировала явное недовольство. Заметив очередную группу журналистов, она раздраженно выпалила: "Да что ж такое-то! Опять фотосессия!" и пригрозила: "Попробуйте меня только снять плохо!"Ультиматум без права выбораСогласно источникам в административных кругах, двум звездам был выставлен жесткий ультиматум: либо они прекращают публично поддерживать Украину, либо получают статус иноагентов с соответствующими последствиями.Под угрозой оказалось не только реноме артисток, но и их российское имущество. Неподтвержденные данные указывают на возможность конфискации недвижимости в случае продолжения "антироссийской деятельности".В списке потенциальных кандидатов на "отмену" инсайдеры называют также Валерия Меладзе, который, по информации источников, начал потихоньку возвращать свои бизнесы в Россию через подставных лиц.Трещина в многолетней дружбеВнимательные наблюдатели заметили странность в поведении давних подруг во время фестиваля. Впервые за много лет Пугачева не стала традиционно фотографироваться с Вайкуле. Более того, Примадонна демонстративно села в дальнем углу зала — пользователи соцсетей иронично окрестили ее место "VIP-табуреткой".Алла вела себя крайне отстраненно, почти не общалась с хозяйкой мероприятия и периодически тяжело вздыхала: "Господи!", когда кто-то из зрителей выкрикивал ее имя.По данным СМИ, причиной размолвки стала история с дочерью Пугачевой Кристиной Орбакайте. Артистке без объяснения причин запретили въезд в Латвию, из-за чего она отменила гастроли и понесла многомиллионные убытки.Вайкуле объяснила ситуацию с Орбакайте тем, что латвийские власти приняли решение "на эмоциях". Однако в кулуарах поговаривают о более прозаичных мотивах — желании не делиться гонорарами с российскими звездами и сохранить "Рандеву" как личную площадку для заработка.Неподтвержденные источники сообщают, что часть бюджета фестиваля могла пойти на личные нужды Вайкуле, включая содержание ее особняка в Юрмале. Особенно болезненной для Пугачевой стала информация о том, что ей предложили выступить за символическую плату — унизительное предложение для артистки, привыкшей к миллионным гонорарам.Миллиардный замок на конуСерьезные последствия могут ожидать Аллу Пугачеву. Ее замок в подмосковных Грязях, оцениваемый экспертами в миллиард рублей, может стать объектом конфискации в рамках нового законодательства об иноагентах.Принятый Госдумой в марте закон существенно упростил процедуру изъятия имущества у лиц, признанных "поддерживающими врагов России". Неподтвержденные источники сообщают о попытках Пугачевой тайно продать недвижимость через посредников в ОАЭ, но сделка якобы сорвалась из-за санкционных ограничений.Пока Примадонна тяжело вздыхала на юрмальском фестивале, в российских Telegram-каналах уже обсуждали символичность передачи "предательского замка" государству для детского дома или музея.Актриса Яна Поплавская в своем канале призвала власти "не прощать предателей" и "уважать горе людей, потерявших близких". Общественное мнение раскололось между теми, кто требует жестких мер против "антироссийских артистов", хочет "наказать предательниц", другие смеются над "бабушками-бунтарками".Две женщины, некогда воплощавшие собой целую эпоху советской эстрады, оказались перед выбором между принципами и материальным благополучием. Их решение может стать финалом не только карьер, но и одной из самых известных дружб в отечественном шоу-бизнесе.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155693/39/1556933957_0:121:468:472_1920x0_80_0_0_fb327bee8820f498293f5c92ccb6ab43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Шоубиз

Жесткий ультиматум: Пугачева и Вайкуле ополчились на Кремль

© Аккаунт Максима Галкина в InstagramСкриншот видео с Лаймой Вайкуле и Аллой Пугачевой
Скриншот видео с Лаймой Вайкуле и Аллой Пугачевой - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© Аккаунт Максима Галкина в Instagram
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости, Лев Северинов. Две легенды советской эстрады оказались в центре грандиозного скандала после выступления на фестивале в Юрмале. Одна фраза о помощи Украине обернулась риском потерять все. Многолетняя дружба звезд дала трещину. Что произошло на самом деле за кулисами "Рандеву" и почему Алла Борисовна больше не фотографируется с латвийской коллегой?

Роковая фраза в Юрмале

Фестиваль "Рандеву" в июле этого года должен был стать очередным триумфом Лаймы Вайкуле. Юрмала, знакомые лица, привычная атмосфера ностальгии по уютному прошлому. Но одно интервью латвийскому телевидению изменило все.
© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкВера Брежнева и Лайма Вайкуле
Вера Брежнева и Лайма Вайкуле - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© Sputnik / Стрингер
Перейти в медиабанк
Вера Брежнева и Лайма Вайкуле
На вопрос журналиста о том, может ли музыка способствовать миру, Вайкуле сначала назвала себя пацифистом и призвала все страны к миру. А затем добавила с улыбкой: "А лучше дайте оружие Украине".
Слова прозвучали во время мероприятия с бюджетом 2 миллиона евро, где собирали средства для украинской армии.

Гнев из Москвы

Реакция в российских властных кругах не заставила себя ждать. Telegram-канал "Конспиролог#1" сообщил, что заявление Вайкуле стало последней каплей для чиновников, которых уже давно раздражала открытая поддержка артистками украинской позиции.
© Аккаунт Максима Галкина в InstagramСкриншот видео с Лаймой Вайкуле и Аллой Пугачевой
Скриншот видео с Лаймой Вайкуле и Аллой Пугачевой - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© Аккаунт Максима Галкина в Instagram
Скриншот видео с Лаймой Вайкуле и Аллой Пугачевой
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин потребовал уголовного наказания для певицы за "оправдание терроризма". По его мнению, Вайкуле работает на западные спецслужбы и выполняет их прямые указания.
"Все делает непосредственно по указанию Запада", — заявил Бородин в интервью ТВЦ, призвав объявить артистку в международный розыск.

Ловушка для Примадонны

Некоторые источники утверждают, что Пугачева приехала в Юрмалу не столько по дружбе, сколько в попытке "отбелить" свою репутацию в Европе. Якобы фестиваль "Рандеву" в Латвии уже называют "русофобским шабашем", где Вайкуле собирает исключительно артистов, открыто критикующих Россию.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачева на премьере фильма режиссёра Андрея Кончаловского "Грех" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссёра Андрея Кончаловского Грех в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссёра Андрея Кончаловского "Грех" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
Партия "Национальный альянс" требовала отменить мероприятие из-за присутствия российских звезд, даже тех, кто выступает против войны. Это поставило Лайму в неловкое положение и усилило напряжение между подругами.
Присутствовавшая в зале Алла Пугачева оказалась в двойственном положении: пока ее мужа Максима Галкина зрители встречали тепло, саму Примадонну фактически бойкотировали.
За кулисами Примадонна демонстрировала явное недовольство. Заметив очередную группу журналистов, она раздраженно выпалила: "Да что ж такое-то! Опять фотосессия!" и пригрозила: "Попробуйте меня только снять плохо!"
© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкПевица Лайма Вайкуле
Певица Лайма Вайкуле - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Певица Лайма Вайкуле

Ультиматум без права выбора

Согласно источникам в административных кругах, двум звездам был выставлен жесткий ультиматум: либо они прекращают публично поддерживать Украину, либо получают статус иноагентов с соответствующими последствиями.
Под угрозой оказалось не только реноме артисток, но и их российское имущество. Неподтвержденные данные указывают на возможность конфискации недвижимости в случае продолжения "антироссийской деятельности".
© Фото : @alla_orfeyМаксим Галкин* и Алла Пугачева во время празднования годовщины брака
Максим Галкин* и Алла Пугачева во время празднования годовщины брака - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© Фото : @alla_orfey
Максим Галкин* и Алла Пугачева во время празднования годовщины брака
В списке потенциальных кандидатов на "отмену" инсайдеры называют также Валерия Меладзе, который, по информации источников, начал потихоньку возвращать свои бизнесы в Россию через подставных лиц.

Трещина в многолетней дружбе

Внимательные наблюдатели заметили странность в поведении давних подруг во время фестиваля. Впервые за много лет Пугачева не стала традиционно фотографироваться с Вайкуле. Более того, Примадонна демонстративно села в дальнем углу зала — пользователи соцсетей иронично окрестили ее место "VIP-табуреткой".
Алла вела себя крайне отстраненно, почти не общалась с хозяйкой мероприятия и периодически тяжело вздыхала: "Господи!", когда кто-то из зрителей выкрикивал ее имя.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин
Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин
По данным СМИ, причиной размолвки стала история с дочерью Пугачевой Кристиной Орбакайте. Артистке без объяснения причин запретили въезд в Латвию, из-за чего она отменила гастроли и понесла многомиллионные убытки.
Вайкуле объяснила ситуацию с Орбакайте тем, что латвийские власти приняли решение "на эмоциях". Однако в кулуарах поговаривают о более прозаичных мотивах — желании не делиться гонорарами с российскими звездами и сохранить "Рандеву" как личную площадку для заработка.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Лайма Вайкуле и артист эстрады, телеведущий Максим Галкин
Певица Лайма Вайкуле и артист эстрады, телеведущий Максим Галкин - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Певица Лайма Вайкуле и артист эстрады, телеведущий Максим Галкин
Неподтвержденные источники сообщают, что часть бюджета фестиваля могла пойти на личные нужды Вайкуле, включая содержание ее особняка в Юрмале. Особенно болезненной для Пугачевой стала информация о том, что ей предложили выступить за символическую плату — унизительное предложение для артистки, привыкшей к миллионным гонорарам.

Миллиардный замок на кону

Серьезные последствия могут ожидать Аллу Пугачеву. Ее замок в подмосковных Грязях, оцениваемый экспертами в миллиард рублей, может стать объектом конфискации в рамках нового законодательства об иноагентах.
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПевица Лайма Вайкуле
Певица Лайма Вайкуле - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Певица Лайма Вайкуле
Принятый Госдумой в марте закон существенно упростил процедуру изъятия имущества у лиц, признанных "поддерживающими врагов России". Неподтвержденные источники сообщают о попытках Пугачевой тайно продать недвижимость через посредников в ОАЭ, но сделка якобы сорвалась из-за санкционных ограничений.
Пока Примадонна тяжело вздыхала на юрмальском фестивале, в российских Telegram-каналах уже обсуждали символичность передачи "предательского замка" государству для детского дома или музея.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПевица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Певица Алла Пугачева
Актриса Яна Поплавская в своем канале призвала власти "не прощать предателей" и "уважать горе людей, потерявших близких". Общественное мнение раскололось между теми, кто требует жестких мер против "антироссийских артистов", хочет "наказать предательниц", другие смеются над "бабушками-бунтарками".
Две женщины, некогда воплощавшие собой целую эпоху советской эстрады, оказались перед выбором между принципами и материальным благополучием. Их решение может стать финалом не только карьер, но и одной из самых известных дружб в отечественном шоу-бизнесе.
 
Шоубиз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала