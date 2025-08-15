https://ria.ru/20250815/ucheniya-2035421155.html
ТОФ провел учения по защите от беспилотников у берегов Камчатки
безопасность
магадан
камчатка
тихоокеанский флот вмф россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953588941_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bf0322564cdb3ab8031ab37f6cf6981d.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 15 авг - РИА Новости. Большой десантный корабль (БДК) Тихоокеанского флота "Ослябя" провел учения по противодействию беспилотникам во время перехода из Магадана на Камчатку, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота. "Экипаж большого десантного корабля Тихоокеанского флота "Ослябя" провёл учение по борьбе с безэкипажными катерами (БЭК) и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в море во время перехода из Магадана на Камчатку", - отметили в пресс-службе ТОФ. В ходе учений боевые расчеты успешно отработали развертывание артиллерийских установок и крупнокалиберных пулеметов. Посты наблюдения своевременно обнаружили приближающиеся цели и передали целеуказание. "Огнём крупнокалиберных пулемётов все надводные и воздушные цели, приближающиеся с разных направлений, были уничтожены на безопасном расстоянии", - отметили в пресс-службе. Стрельбы велись из 12,7-миллиметровых пулеметов ДШК и 14,5-миллиметровых КПВТ на дистанциях от 500 до 30 метров в условиях штормового моря. Учения прошли в рамках агитационно-патриотической акции "Сила в правде". Тихоокеанский флот регулярно проводит подобные тренировки для отработки защиты кораблей от современных угроз, включая беспилотные системы различного базирования.
