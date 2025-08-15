https://ria.ru/20250815/ubiystvo-2035453259.html
Подозреваемый в убийстве федерального судьи в Камышине признал вину
происшествия
камышин
волгоградская область
россия
волгоград
следственный комитет россии (ск рф)
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 авг — РИА Новости. Житель Камышина признал вину в убийстве федерального судьи, сообщил РИА Новости представитель управления Следственного комитета России по Волгоградской области."Он признал вину полностью в ходе допроса", — сказал собеседник агентства.Представитель управления СК России добавил, что фигуранта доставят в Волгоград для избрания меры пресечения и дальнейших следственных действий.В четверг вечером у здания Камышинского городского суда нашли тело судьи с огнестрельными и колото-резаными ранами. Подозреваемого задержали.Возбуждено дело по статьям УК России "Убийство, совершенное с особой жестокостью" и "Незаконное хранение огнестрельного оружия".
камышин
волгоградская область
россия
волгоград
