Подозреваемый в убийстве федерального судьи в Камышине признал вину

09:55 15.08.2025 (обновлено: 14:52 15.08.2025)
Житель Камышина признал вину в убийстве федерального судьи, сообщил РИА Новости представитель управления Следственного комитета России по Волгоградской области. РИА Новости, 15.08.2025
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 авг — РИА Новости. Житель Камышина признал вину в убийстве федерального судьи, сообщил РИА Новости представитель управления Следственного комитета России по Волгоградской области."Он признал вину полностью в ходе допроса", — сказал собеседник агентства.Представитель управления СК России добавил, что фигуранта доставят в Волгоград для избрания меры пресечения и дальнейших следственных действий.В четверг вечером у здания Камышинского городского суда нашли тело судьи с огнестрельными и колото-резаными ранами. Подозреваемого задержали.Возбуждено дело по статьям УК России "Убийство, совершенное с особой жестокостью" и "Незаконное хранение огнестрельного оружия".
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 авг — РИА Новости. Житель Камышина признал вину в убийстве федерального судьи, сообщил РИА Новости представитель управления Следственного комитета России по Волгоградской области.
"Он признал вину полностью в ходе допроса", — сказал собеседник агентства.
Представитель управления СК России добавил, что фигуранта доставят в Волгоград для избрания меры пресечения и дальнейших следственных действий.
В четверг вечером у здания Камышинского городского суда нашли тело судьи с огнестрельными и колото-резаными ранами. Подозреваемого задержали.
Возбуждено дело по статьям УК России "Убийство, совершенное с особой жестокостью" и "Незаконное хранение огнестрельного оружия".
