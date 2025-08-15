https://ria.ru/20250815/ubiystvo-2035453259.html

Подозреваемый в убийстве федерального судьи в Камышине признал вину

Житель Камышина признал вину в убийстве федерального судьи, сообщил РИА Новости представитель управления Следственного комитета России по Волгоградской области. РИА Новости, 15.08.2025

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 авг — РИА Новости. Житель Камышина признал вину в убийстве федерального судьи, сообщил РИА Новости представитель управления Следственного комитета России по Волгоградской области."Он признал вину полностью в ходе допроса", — сказал собеседник агентства.Представитель управления СК России добавил, что фигуранта доставят в Волгоград для избрания меры пресечения и дальнейших следственных действий.В четверг вечером у здания Камышинского городского суда нашли тело судьи с огнестрельными и колото-резаными ранами. Подозреваемого задержали.Возбуждено дело по статьям УК России "Убийство, совершенное с особой жестокостью" и "Незаконное хранение огнестрельного оружия".

