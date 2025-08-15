Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке раскрыли двойное убийство 22-летней давности - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:46 15.08.2025
https://ria.ru/20250815/ubiystvo-2035423727.html
На Камчатке раскрыли двойное убийство 22-летней давности
На Камчатке раскрыли двойное убийство 22-летней давности - РИА Новости, 15.08.2025
На Камчатке раскрыли двойное убийство 22-летней давности
П.-КАМЧАТСКИЙ, 15 авг - РИА Новости. Прокуратура Камчатского края направила в суд уголовное дело о двойном убийстве, совершенном в 2003 году в отдаленном селе... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T03:46:00+03:00
2025-08-15T03:46:00+03:00
происшествия
камчатский край
олюторский район
камчатский краевой суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 15 авг - РИА Новости. Прокуратура Камчатского края направила в суд уголовное дело о двойном убийстве, совершенном в 2003 году в отдаленном селе региона, сообщили в надзорном ведомстве. "Уголовное дело об убийстве 22-летней давности направлено в суд. В прокуратуре края утверждено обвинительное заключение в отношении 46-летнего жителя Краснодарского края", - отметили в прокуратуре. По версии следствия, в августе 2003 года обвиняемый, узнав о состоятельной супружеской паре в селе Пахачи Олюторского района, приехал к ним под видом покупателя икры. "Дождавшись удобного момента, он нанес 50-летнему хозяину и его 45-летней жене ножевые ранения, от которых они скончались", - уточнили в прокуратуре. После убийства злоумышленник похитил крупную сумму денег и поджег дом, чтобы скрыть следы преступления. Несмотря на то, что обвиняемый не признает вину, следствие собрало достаточную доказательную базу. Дело будет рассматриваться Камчатским краевым судом. Обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
https://ria.ru/20240926/delo-1974734839.html
https://ria.ru/20241015/irkutsk-1978061404.html
камчатский край
олюторский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:126:1500:1251_1920x0_80_0_0_8b745ea5b879378e1b9598527514975e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, камчатский край, олюторский район, камчатский краевой суд
Происшествия, Камчатский край, Олюторский район, Камчатский краевой суд
На Камчатке раскрыли двойное убийство 22-летней давности

Прокуратура Камчатки направила в суд дело о двойном убийстве в 2003 году

© РИА НовостиМашина с надписью "Прокуратура"
Машина с надписью Прокуратура - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости
Машина с надписью "Прокуратура". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
П.-КАМЧАТСКИЙ, 15 авг - РИА Новости. Прокуратура Камчатского края направила в суд уголовное дело о двойном убийстве, совершенном в 2003 году в отдаленном селе региона, сообщили в надзорном ведомстве.
"Уголовное дело об убийстве 22-летней давности направлено в суд. В прокуратуре края утверждено обвинительное заключение в отношении 46-летнего жителя Краснодарского края", - отметили в прокуратуре.
Следственные мероприятия по делу об убийстве семьи Алатарцевых с тремя детьми, совершенном 30 лет назад ради квартиры во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
В Приморье завершили расследование убийства семьи, совершенного в 1994 году
26 сентября 2024, 02:54
По версии следствия, в августе 2003 года обвиняемый, узнав о состоятельной супружеской паре в селе Пахачи Олюторского района, приехал к ним под видом покупателя икры.
"Дождавшись удобного момента, он нанес 50-летнему хозяину и его 45-летней жене ножевые ранения, от которых они скончались", - уточнили в прокуратуре.
После убийства злоумышленник похитил крупную сумму денег и поджег дом, чтобы скрыть следы преступления. Несмотря на то, что обвиняемый не признает вину, следствие собрало достаточную доказательную базу.
Дело будет рассматриваться Камчатским краевым судом. Обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Глазковский мост через реку Ангару в Иркутске - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
В Иркутске арестовали обвиняемого в двойном убийстве 14 лет назад
15 октября 2024, 06:20
 
ПроисшествияКамчатский крайОлюторский районКамчатский краевой суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала