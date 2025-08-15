https://ria.ru/20250815/turizm-2035481218.html

Чернышенко рассказал о росте числа турпоездок по России

Чернышенко рассказал о росте числа турпоездок по России - РИА Новости, 15.08.2025

Чернышенко рассказал о росте числа турпоездок по России

Чернышенко рассказал о росте числа турпоездок по России

Туристы совершили по России 41,4 миллиона поездок в первом полугодии, это почти на 7% больше, чем годом ранее, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Туристы совершили по России 41,4 миллиона поездок в первом полугодии, это почти на 7% больше, чем годом ранее, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "С января по июнь туристы совершили 41 миллион 400 тысяч поездок по России – это почти на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Развитию внутреннего туризма способствуют меры национального проекта "Туризм и гостеприимство". Регионы развивают инфраструктуру и создают новые туристические продукты. Это способствует достижению цели, поставленной президентом Владимиром Путиным: к 2030 году достичь 5% доли туризма в ВВП страны и 140 млн турпоездок", – сказал Чернышенко, слова которого привели в сообщении его аппарата. Там уточнили, что в России уже пятый год сохраняется положительная динамика в турпоездках. После снижения, которое было вызвано пандемией коронавируса, число турпоездок стабильно растет: 2021 год – 66,5 миллиона (на 40% больше, чем в 2020 году), 2022 год – 73,1 миллиона (почти на 10% больше, чем в 2021 году), 2023 год – 83,6 миллиона (на 14% больше, чем в 2022 году), 2024 год – 90 миллионов (почти на 8% больше, чем в 2023 году). Отмечается, что 2024 год стал рекордным по числу туристических поездок по России – тогда их число выросло на 37% по сравнению с 2021 годом. Традиционно лидерами по количеству турпоездок стали Москва (6 миллионов), Краснодарский край (4,4 миллиона) и Санкт-Петербург (3,3 миллиона). Также в топ вошли Московская область (2,7 миллиона), Татарстан (1,4 миллиона), Крым (1,1 миллиона) и Свердловская область (1 миллион), говорится в сообщении. При этом наибольший прирост продемонстрировали регионы, которые активно развивают туристическую инфраструктуру и продвигают свои уникальные предложения. "Абсолютным лидером по темпам роста стала Калмыкия (+81,7%), за ней следуют Адыгея (+79,1%) и Карачаево-Черкесия (+75,6%). Также в числе регионов с высокими показателями – Тверская область (+58,8%), Еврейская автономная область (+48%) и Ульяновская область (+44,8%)", - заметили в аппарате вице-премьера. "Особенно радует, что помимо традиционных туристических центров растет популярность и менее раскрученных направлений. Это говорит о том, что наши усилия по диверсификации туристического рынка дают результат. Например, Сибирский федеральный округ показал прирост на 14,5%, Северо-Западный – на 9%, а Дальневосточный – на 7,3%. Это подтверждает, что туристы все чаще открывают для себя новые маршруты", – привели в сообщении слова министра экономического развития РФ Максима Решетникова. "Прогнозы на 2025 год остаются оптимистичными: если динамика сохранится, количество турпоездок по стране может установить новый рекорд. Власти продолжат поддерживать развитие инфраструктуры и продвижение регионов, чтобы сделать путешествия по России еще более комфортными и интересными", - заключили в аппарате вице-премьера.

