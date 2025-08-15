https://ria.ru/20250815/trevoga-2035412355.html

В Воронеже объявили воздушную тревогу

В Воронеже объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.08.2025

В Воронеже объявили воздушную тревогу

Беспилотная опасность объявлена на всей территории Воронежа, сообщает губернатор Воронежской области Александр Гусев. РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T00:49:00+03:00

2025-08-15T00:49:00+03:00

2025-08-15T00:49:00+03:00

безопасность

воронеж

воронежская область

александр гусев (губернатор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на всей территории Воронежа, сообщает губернатор Воронежской области Александр Гусев. "Внимание! Воронеж — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения", - написал он в Telegram-канале. Губернатор порекомендовал горожанам зайти в помещение и отойти от окон.

https://ria.ru/20250527/trevoga-2019250255.html

воронеж

воронежская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, воронеж, воронежская область, александр гусев (губернатор)