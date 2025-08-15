https://ria.ru/20250815/trevoga-2035412355.html
В Воронеже объявили воздушную тревогу
В Воронеже объявили воздушную тревогу
Беспилотная опасность объявлена на всей территории Воронежа, сообщает губернатор Воронежской области Александр Гусев. РИА Новости, 15.08.2025
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на всей территории Воронежа, сообщает губернатор Воронежской области Александр Гусев. "Внимание! Воронеж — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения", - написал он в Telegram-канале. Губернатор порекомендовал горожанам зайти в помещение и отойти от окон.
