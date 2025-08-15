Трамп заявил о готовности обсуждать с Путиным вопросы бизнеса

https://ria.ru/20250815/tramp-2035553535.html
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов обсуждать с российским лидером Владимиром Путиным вопросы бизнеса, если удастся достичь прогресса на украинском направлении. "Я заметил, что он (Путин - ред.) берет с собой множество бизнесменов из России, и это отлично, мне это нравится, потому что он хочет заняться бизнесом, однако мы не будем этого делать до тех пор, пока (не будет прогресса в украинском вопросе - ред.)... Если у нас будет прогресс (по Украине - ред.), то мы будем обсуждать это", - заявил Трамп журналистам на борту президентского самолета, направляясь на Аляску для встречи с Путиным.
