Трамп заявил, что участвует в решении конфликта для спасения жизней
Трамп заявил, что участвует в решении конфликта для спасения жизней - РИА Новости, 15.08.2025
Трамп заявил, что участвует в решении конфликта для спасения жизней
Президент США Дональд Трамп заявил, что предпочёл бы сосредоточиться на внутренних проблемах своей страны, однако участвует в урегулировании конфликта на... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T15:30:00+03:00
2025-08-15T15:30:00+03:00
2025-08-15T15:48:00+03:00
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
россия
владимир путин
сша
украина
аляска
ВАШИНГТОН, 15 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что предпочёл бы сосредоточиться на внутренних проблемах своей страны, однако участвует в урегулировании конфликта на Украине ради спасения жизней."Я делаю это не ради своего здоровья, понятно? Мне это не нужно. Я бы предпочёл сосредоточиться на нашей стране, но я делаю это, чтобы спасти много жизней", - сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета, направляясь на Аляску для участия в саммите с российским лидером Владимиром Путиным.
россия
сша
украина
аляска
Трамп заявил, что участвует в решении конфликта для спасения жизней
Трамп заявил, что участвует в решении украинского конфликта ради спасения жизней