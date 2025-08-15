https://ria.ru/20250815/tramp-2035542131.html

Трамп заявил, что участвует в решении конфликта для спасения жизней

ВАШИНГТОН, 15 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что предпочёл бы сосредоточиться на внутренних проблемах своей страны, однако участвует в урегулировании конфликта на Украине ради спасения жизней."Я делаю это не ради своего здоровья, понятно? Мне это не нужно. Я бы предпочёл сосредоточиться на нашей стране, но я делаю это, чтобы спасти много жизней", - сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета, направляясь на Аляску для участия в саммите с российским лидером Владимиром Путиным.

