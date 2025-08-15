https://ria.ru/20250815/tramp-2035533646.html
Трамп вылетел на Аляску
Трамп вылетел на Аляску - РИА Новости, 15.08.2025
Трамп вылетел на Аляску
Президент США Дональд Трамп вылетел на Аляску, где в пятницу вечером по московскому времени должен состояться его саммит с российским лидером Владимиром...
2025-08-15T15:09:00+03:00
2025-08-15T15:09:00+03:00
2025-08-15T15:15:00+03:00
аляска
в мире
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
юрий ушаков
встреча путина и трампа на аляске
ВАШИНГТОН, 15 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вылетел на Аляску, где в пятницу вечером по московскому времени должен состояться его саммит с российским лидером Владимиром Путиным, прямую трансляцию с авиабазы Эндрюс вел телеканал Fox News.В переговорах с российской стороны примут участие помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Ожидается, что они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
аляска
россия
сша
2025
