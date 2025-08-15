Рейтинг@Mail.ru
Трамп вылетел на Аляску
15:09 15.08.2025 (обновлено: 15:15 15.08.2025)
Трамп вылетел на Аляску
аляска
в мире
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
юрий ушаков
встреча путина и трампа на аляске
ВАШИНГТОН, 15 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вылетел на Аляску, где в пятницу вечером по московскому времени должен состояться его саммит с российским лидером Владимиром Путиным, прямую трансляцию с авиабазы Эндрюс вел телеканал Fox News.В переговорах с российской стороны примут участие помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Ожидается, что они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
аляска
россия
сша
аляска, в мире, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков, встреча путина и трампа на аляске
Аляска, В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Трамп вылетел на Аляску для встречи с Путиным

© Getty Images / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп поднимается на борт перед вылетом на Аляску
ВАШИНГТОН, 15 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вылетел на Аляску, где в пятницу вечером по московскому времени должен состояться его саммит с российским лидером Владимиром Путиным, прямую трансляцию с авиабазы Эндрюс вел телеканал Fox News.
В переговорах с российской стороны примут участие помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Ожидается, что они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
Путин и Трамп готовятся удивить весь мир: главные интриги встречи на Аляске
Вчера, 00:00
 
АляскаВ миреРоссияСШАДональд ТрампВладимир ПутинЮрий УшаковВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
