Трамп выехал на базу Эндрюс, откуда он полетит на Аляску

ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп покинул свою резиденцию и направляется к военной базе Эндрюс, откуда он вылетит на саммит с президентом России Владимиром Путиным, сообщил пул Белого дома."Президент Трамп в красном галстуке сел в "Зверя" (служебный автомобиль президента США - ред.) в 7:31 утра (14:31 мск). Кортеж выехал из Белого дома в сторону базы ВВС "Эндрюс" в 7:32. Мы едем кортежем из-за продолжающихся строительных работ на Южной лужайке", - говорится в сообщении пула.
