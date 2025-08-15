Рейтинг@Mail.ru
14:43 15.08.2025 (обновлено: 14:50 15.08.2025)
ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп покинул свою резиденцию и направляется к военной базе Эндрюс, откуда он вылетит на саммит с президентом России Владимиром Путиным, сообщил пул Белого дома."Президент Трамп в красном галстуке сел в "Зверя" (служебный автомобиль президента США - ред.) в 7:31 утра (14:31 мск). Кортеж выехал из Белого дома в сторону базы ВВС "Эндрюс" в 7:32. Мы едем кортежем из-за продолжающихся строительных работ на Южной лужайке", - говорится в сообщении пула.
Трамп выехал на базу Эндрюс, откуда он полетит на Аляску

Трамп выехал на базу Эндрюс, откуда он полетит на саммит с Путиным

© Getty Images / Win McNameeПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© Getty Images / Win McNamee
ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп покинул свою резиденцию и направляется к военной базе Эндрюс, откуда он вылетит на саммит с президентом России Владимиром Путиным, сообщил пул Белого дома.
"Президент Трамп в красном галстуке сел в "Зверя" (служебный автомобиль президента США - ред.) в 7:31 утра (14:31 мск). Кортеж выехал из Белого дома в сторону базы ВВС "Эндрюс" в 7:32. Мы едем кортежем из-за продолжающихся строительных работ на Южной лужайке", - говорится в сообщении пула.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Путин и Трамп готовятся удивить весь мир: главные интриги встречи на Аляске
Вчера, 00:00
 
