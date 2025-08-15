https://ria.ru/20250815/tomsk-2035597021.html

Программа "Мама-предприниматель" стартует в томском центре "Мой бизнес"

Программа "Мама-предприниматель" стартует в томском центре "Мой бизнес"

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Первое занятие федеральной образовательной программы "Мама-предприниматель" стартует 18 августа в томском центре "Мой бизнес", сообщает пресс-служба правительства региона. Программа, которая в 2025 году реализуется по президентскому национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика", помогает за короткий срок получить необходимые знания для старта и развития бизнеса. За четыре дня интенсивного обучения участницы освоят юридические основы бизнеса, ключевые аспекты финансового планирования, маркетинга и технологий продаж. Их ждут не только лекции от экспертов центра "Мой бизнес", но и бизнес-визиты к успешным предпринимательницам, которые поделятся своим опытом и покажут, как устроен их бизнес изнутри. Директор центра "Мой бизнес" Ольга Нужная отметила, что с каждым годом популярность программы растет. В прошлом году на программу было 78 заявок, а в этом поступило уже 107, из которых отобрано 35. Среди проектов участниц представлены самые разные направления: от кулинарии и производства одежды до медицинских услуг, детского образования и ландшафтного дизайна. На первом занятии участницы узнают о мерах господдержки бизнеса и познакомятся с действующими системами налогообложения.

