Российские военные уничтожили технику ВСУ в районе Константиновки в ДНР

Операторы БПЛА "Южной" группировки войск РФ поразили две боевые бронированные машины ВСУ, среди которых был американский MaxxPro в районе Константиновки в ДНР,... РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T11:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

константиновка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Операторы БПЛА "Южной" группировки войск РФ поразили две боевые бронированные машины ВСУ, среди которых был американский MaxxPro в районе Константиновки в ДНР, сообщили в министерстве обороны России. "Силами специалистов БпЛА "Южной" группировки войск в районе Константиновки в ДНР были обнаружены, и точными попаданиями ударных БпЛА уничтожены две боевые бронированные машины ВСУ – MaxxPro производства США, и украинский "Новатор-2", - рассказали в ведомстве. В ведомстве добавили, что подразделения БПЛА оказывают всестороннюю поддержку наступающим войскам, регулярно нанося точные удары не только по передовым позициям противника, но и пресекая всякое движение противника в прифронтовой полосе, лишая тем самым передовые отряды врага снабжения и пополнения.

2025

