Российские военные уничтожили технику ВСУ в районе Константиновки в ДНР - РИА Новости, 15.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:16 15.08.2025
Российские военные уничтожили технику ВСУ в районе Константиновки в ДНР
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
константиновка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Операторы БПЛА "Южной" группировки войск РФ поразили две боевые бронированные машины ВСУ, среди которых был американский MaxxPro в районе Константиновки в ДНР, сообщили в министерстве обороны России. "Силами специалистов БпЛА "Южной" группировки войск в районе Константиновки в ДНР были обнаружены, и точными попаданиями ударных БпЛА уничтожены две боевые бронированные машины ВСУ – MaxxPro производства США, и украинский "Новатор-2", - рассказали в ведомстве. В ведомстве добавили, что подразделения БПЛА оказывают всестороннюю поддержку наступающим войскам, регулярно нанося точные удары не только по передовым позициям противника, но и пресекая всякое движение противника в прифронтовой полосе, лишая тем самым передовые отряды врага снабжения и пополнения.
безопасность, россия, константиновка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Операторы БПЛА "Южной" группировки войск РФ поразили две боевые бронированные машины ВСУ, среди которых был американский MaxxPro в районе Константиновки в ДНР, сообщили в министерстве обороны России.
"Силами специалистов БпЛА "Южной" группировки войск в районе Константиновки в ДНР были обнаружены, и точными попаданиями ударных БпЛА уничтожены две боевые бронированные машины ВСУ – MaxxPro производства США, и украинский "Новатор-2", - рассказали в ведомстве.
В ведомстве добавили, что подразделения БПЛА оказывают всестороннюю поддержку наступающим войскам, регулярно нанося точные удары не только по передовым позициям противника, но и пресекая всякое движение противника в прифронтовой полосе, лишая тем самым передовые отряды врага снабжения и пополнения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
