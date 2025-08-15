https://ria.ru/20250815/tekhnika-2035473737.html
Российские военные уничтожили технику ВСУ в районе Константиновки в ДНР
2025-08-15T11:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
константиновка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Операторы БПЛА "Южной" группировки войск РФ поразили две боевые бронированные машины ВСУ, среди которых был американский MaxxPro в районе Константиновки в ДНР, сообщили в министерстве обороны России. "Силами специалистов БпЛА "Южной" группировки войск в районе Константиновки в ДНР были обнаружены, и точными попаданиями ударных БпЛА уничтожены две боевые бронированные машины ВСУ – MaxxPro производства США, и украинский "Новатор-2", - рассказали в ведомстве. В ведомстве добавили, что подразделения БПЛА оказывают всестороннюю поддержку наступающим войскам, регулярно нанося точные удары не только по передовым позициям противника, но и пресекая всякое движение противника в прифронтовой полосе, лишая тем самым передовые отряды врага снабжения и пополнения.
россия
константиновка
донецкая народная республика
