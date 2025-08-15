https://ria.ru/20250815/svo-2035427251.html

Расчет БПЛА скорректировал поражение украинской артиллерийской установки

ГЕНИЧЕСК, 15 авг - РИА Новости. Расчет разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Zala 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" обнаружил самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Богдана" ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области и скорректировал ее поражение, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Во время полета над территорией, контролируемой ВСУ, оператор разведывательного БПЛА обнаружил на значительном удалении от береговой линии украинскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Богдана", которая постоянно обстреливала прибрежные мирные поселки и пыталась вести огонь по нашим позициям. При обнаружении вражеской САУ, координаты цели были оперативно переданы на командный пункт, где было принято решение на уничтожение. Расчет "Ланцета" совершил заход на цель, несмотря на помехи вражеских систем РЭБ и стрельбу противника, пытавшегося сбить из стрелкового оружия беспилотный барражирующий боеприпас. Оператор захватил цель, система самонаведения сделала всё остальное, а разведывательный БПЛА Zala скорректировал и зафиксировал поражение украинской самоходной установки", - сообщили в оборонном ведомстве. Разведывательные и ударные беспилотники активно и успешно применяется в тандеме с самого начала специальной военной операции, в ходе которой они зарекомендовали себя как одно из самых эффективных средств разведки, наведения и уничтожения артиллерии ВСУ в ходе контрбатарейной борьбы.

