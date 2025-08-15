https://ria.ru/20250815/sudba-2035061682.html

Беременность в 11 и полная нищета: судьба самой юной мамы России

Беременность в 11 и полная нищета: судьба самой юной мамы России - РИА Новости, 15.08.2025

Беременность в 11 и полная нищета: судьба самой юной мамы России

В 2005 году вся страна ахнула: 11-летняя Валя Исаева из московской Капотни родила дочь от 19-летнего гастарбайтера. История, начавшаяся как "сказка о любви",... РИА Новости, 15.08.2025

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В 2005 году вся страна ахнула: 11-летняя Валя Исаева из московской Капотни родила дочь от 19-летнего гастарбайтера. История, начавшаяся как "сказка о любви", превратилась в кошмар длиной в почти 20 лет. Сегодня она сменила имя на "Муслиму", живет на пособие и воспитывает пятерых детей. О чем мечтает самая молодая мама России. "Сдала комнату — и внучку в придачу "В 2005-м в их с бабушкой квартире в промышленном районе Капотни появился третий — 19-летнего гастарбайтер Хабиб Патахонов. Юная Валя, с детства лишенная родительской заботы, увидела в нем спасителя."Он был как Аладдин — красивый, взрослый, носил мне конфеты". Так началась ее "волшебная сказка", послесловие которой — уголовное дело, слезы и манипуляции.Бабушка Антонина, отчаявшись из-за нищеты, пустила в дом квартиранта — и упустила, как тот "помогал" 10-летней Вале с "уроками". Суд дал Хабибу условный срок, но Валя и бабушка умоляли оставить им шанс на семью. "Мы любим друг друга!" — кричала 11-летняя девочка в зале суда.Свадьба за 300 тысяч: как ТВ купило их хэппи-эндПосле рождения дочери Хабиб жил отдельно. Но частенько наведывался к молодой жене помочь по хозяйству. Вскоре Валя снова забеременела. К 18 годам у нее было двое детей, а Хабиб все еще не работал. Телеканалы платили за их идеальную семью — 300 тысяч за постановочные сцены: "Хабиб целует Валю дети смеются". В реальности — побои, измены и кредиты.Кульминация наступила позже. В 2013-м они сыграли свадьбу-спектакль за счет ТВ. Тысяча гостей, прямой эфир, слезы умиления. А через месяц Хабиб потребовал тест ДНК для сына — "Она мне изменяет!"Что же случилось?С рождением сына Амира, их "сказка" дала трещину. Во время записи ток-шоу Хабиб неожиданно заявил перед камерами: "Я хочу тест на отцовство!" Позже выяснилось, этот спектакль организовал телеканал, заплатив семье за участие. "Нам нужны были деньги, — признавалась Валя. — А Хабиб согласился на все".Но за кулисами скрывалось нечто более страшное. Соседи неоднократно слышали крики из их квартиры. "Он бил ее так, что стены дрожали", — вспоминают жильцы дома. Валя отрицала насилие, но в 14 лет записала в дневнике: "Боюсь, когда он пьяный…"."Четверо детей и пустые карманы"К 2020-му в семье было уже четверо детей Амина, Амир, Дамир, Юсуф, но благополучия это не принесло. Основной доход — пенсия бабушки Антонины в размере 5000 рублей и детские пособия 15 000 рублей в месяц. "Хабиб отправлял половину родне в Таджикистан", — утверждают знакомые.Позже неблагополучная семья попала в кредитную яму. После смерти бабушки Хабиб, получив российский паспорт, набрал 600 000 рублей долгов. "Он взял деньги на подарки родным, а платить пришлось мне", — рыдала Валя."Смерть бабушки — и крах семьи"Когда Антонина Александровна умерла, семья осталась без крыши над головой. Квартира в Капотне была заложена за долги, а Хабиб оперативно сбежал на заработки, оставив Вали заблокированные карты и записку: "Иди работай".Позже когда Хабиб объявил о своем решении подписать контракт, Валя восприняла это как шанс наконец-то выбраться из нищеты. "Он клялся, что мы будем получать по 200 тысяч ежемесячно, — вспоминает женщина. — Говорил, что оформил все на мою карту". Первые две недели деньги действительно приходили — по 30-40 тысяч рублей. Этого едва хватало на еду и коммуналку для многодетной семьи, но Валя верила, что скоро все наладится. К третьей неделе переводы внезапно прекратились. Когда Муслима попыталась позвонить мужу, тот ответил грубо: "Ты что, иждивенка? Я здесь кровь проливаю, а ты деньги считаешь!". На следующий день карта была заблокирована. Сослуживцы Хабиба позже рассказывали, что он хвастался в части: "Жена у меня слишком много тратит, пришлось доступ закрыть".Семья оказалась в отчаянном положении. Именно в этот период девушка решила раскрыть правду о своем происхождении. Ее настоящее имя — Муслима. Родители были ингушами и погибли в автокатастрофе. Валя жила в детдом с 3 до 6 лет. Позже Антонина Александровна забрала ее к себе."Вся история про алкоголичку-мать и отчима-зэка была придумана для телевидения, — признается Муслима. — Нас тогда убеждали, что сирота из детдома никому не интересна".Битва за разводКогда Хабиб вернулся, Муслима потребовала развода. Но процесс растянулся на год. "Он специально затягивал , — вспоминает адвокат Муслимы. — Каждый раз находил новые причины не подписывать документы".В 2023-м суд окончательно расторг брак, оставил всех детей с матерью и обязал Хабиба выплачивать алименты, про которые он благополучно забыл. По словам девушки, Хабиб "перебрался в США, где работает курьером", и, судя по его редким сообщениям, вполне доволен своей новой жизнью. Хотя он почти не общается с бывшей женой, "изредка звонит детям".Впрочем, его переезд в Америку вызывает сомнения — учитывая его биографию, "получить визу было бы крайне сложно". По некоторым данным, он мог вернуться в Таджикистан, где, по слухам, уже "обзавелся новой семьей".Новая любовь — новые проблемыМуслима же недолго оставалась одна. Еще до официального развода она познакомилась с Исламом — мужчиной, который "подошел к ней прямо на улице, несмотря на то, что она была с детьми". Он быстро вписался в их жизнь: "возил мальчиков на машине, дарил подарки, обещал перевезти всех в Чечню", где у него был дом.Но идиллия длилась недолго. Когда Муслима забеременела, выяснилось, что у Ислама "остались неразрешенные отношения с бывшей девушкой". Мечась меж двух огней, он в итоге трижды произнес традиционное мусульманское "талак" и уехал.Роды в одиночестве и новая жертваВ декабре 2023-го Муслима родила сына Усмана — "без мужа, без поддержки". Отец ребенка не только не приехал, но и официально отказался от него, отправив короткое сообщение: "Это не мой сын".Теперь Муслима снова одна — с пятью детьми на руках. Основная нагрузка легла на старшую дочь Амину, которая, "работая и ухаживая за братьями, фактически заменила им мать". Но постоянные ссоры с Муслимой, усталость и ощущение, что ее молодость "проходит в бесконечных заботах", привели к взрыву. После очередного конфликта Амина "собрала вещи и ушла жить к подруге".Позже они с матерью помирились, но девушка теперь "редко бывает дома". Она поняла, что "заслуживает другой жизни" — не той, в которой с детства была вынуждена быть нянькой и кормилицей.Что дальше?Муслима по-прежнему живет надеждой на лучшее, но реальность жестока: "пять детей, ни работы, ни поддержки". Амина "постепенно отдаляется, выбирая свободу". История, начавшаяся с "большой любви" 11-летней девочки, превратилась в "бесконечную борьбу за выживание". И конца ей пока не видно.

